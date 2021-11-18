من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال نستعرض مع قرائنا ةالباحثين طريقة استخراج بطاقة ائتمانية (كارت فيزا) من مصرف الراجحي السعودي بسهولة من المنزل، حيث قام بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية بإطلاق مجموعة متعددة من البطاقات الائتمانية التي تقدم عدد ضخم من المميزات المختلفة للعملاء، والتي تلبي كافة الاحتياجات للفئات المختلف، كما أنها تقدم لهم خصومات كبيرة ورائعة في عدد من المحلات التجارية والمطاعم وخدمات التسوق والسفر والعناية بالبشرة والشعر، ومن أبرز أنواع تلك البطاقات ( سيجنتشر، بلاتنيوم، انفينت، بطاقة الحسم الشهري، بطاقة إنسان، بطاقة تسوق)، يحتوي كل منها على عدد كبير من المميزات حتى تتمكن من تغطية جميع فئات المجتمع.

طريقة استخراج بطاقة ائتمانية من مصرف الراجحي

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، ثم ينقر على خدمات الأفراد من الراجحي، ويسجل الدخول بالاسم وكلمة المرور، ثم يقوم باختيار البطاقات الائتمانية الموجودة في الخدمات، والضغط على زر البطاقة المطلوبة، ثم تعمل على تسجيل مجموعة من البيانات من بينها: (الاسم بالكامل باللغة العربية والإنجليزية، الجنس، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعي، العنوان البريدي، الإقامة، العنوان بالتفصيل، الرقم البريدي، رقم الحساب البنكي)، ثم الضغط على التأكيد.

رسوم استخراج بطاقة ائتمانية من مصرف الراجحي

هناك رسوم بنكية يتم سدادها لاستخراج البطاقة المرغوب فيها، فمثلا بطاقة بلاتنيوم تستخرج بـ490 ريال سعودي في العام مع الحصول على بطاقتين مجاناً، أما بطاقة انفينت قيمتها 990 ريال سعودي، وبطاقة سيجنتشر بقيمة 790 ريال سعودي، أما بطاقة تسوق تستخرج بـ115 ريال سعودي، وبطاقة الحسم 370 ريال، وأخيراً بطاقة إنسان بقيمة 150 ريال سعودي.

وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر عند استخراج البطاقة الائتمانية من مصرف الراجحي، وأهمها أن يكون هذا الشخص لديه بالفعل حساب في مصرف الراجحي، وأن تكون الهوية الوطنية الشخصية سارية وغير منتهية بالنسبة للمواطنين، وأن تكون الإقامة سارية بالنسبة للوافدين، ويجب ملئ نموذج الطلب بشكل صحيح، وبذلك أوضحنا لكم طريقة استخراج بطاقة ائتمانية (كارت فيزا) من مصرف الراجحي السعودي بسهولة من المنزل، حيث يوفر الراجحي أغلب خدماته بشكل إلكتروني.