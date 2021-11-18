نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 ألف ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم وبدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 25 ألف ريال سعودي وأيضاً متاح لكل من السعودي والمقيم بالمملكة العربية السعودية وذلك لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وأيضاً يتميز هذا التمويل بالعديد من المزايا الأخرى والتي تناسب ظروف العملاء المختلفة ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

25 ألف ريال بلا كفيل للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي يستطيع من خلاله العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم الحصول على جميع متطلبات الشخصية أو المنزلية من خلال تمويل شركة اليسر والذى ربما يصل إلى 25 ألف ريال سعودي والذى يتميز بما يلي

يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن من أجل طلب التمويل.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى رسوم إدارية.

يوفر أيضاً تمويل شركة اليسر فترات سداد زمنية ميسرة تصل إلى 24 شهر.

تمويل شركة اليسر متوفر كذلك بهامش ربح تنافسي.

خطوات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

تمويل شركة اليسر متاح للعديد من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً متوفر طلب التمويل من خلال الإنترنت فيستطيع العميل الحصول على التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل لدى شركة اليسر وطلب التمويل واستكمال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.

شروط تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

العميل المتقدم سواء السعودي أو المقيم يستطيع الحصول على تمويل شركة اليسر والذى ربما يصل قيمة إلى 25 ألف ريال سعودي ولكن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تلك الشروط وهي

يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أقصى.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام.

هاتف شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

العملاء الراغبين في التواصل مع شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية يمكنهم التواصل من خلال الإتصال على رقم الهاتف المجاني 8001160711 وأيضاً في حالة وجود اي شكوى يستطيع العميل الإتصال على رقم الهاتف المجاني 8001162752 كل ذلك من أجل التيسير على العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين.