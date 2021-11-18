كيفية  الحصول على قرض الزواج من بنك الراجحي وشروط الحصول على القرض 1443 والأوراق المطلوبة للحصول على القرض

كيفية الحصول على قرض الزواج من بنك الراجحي وشروط الحصول على القرض، الذي يعد من أفضل أشكال الدعم للشباب في بداية حياتهم حتي يستطيعوا البدء في مشروع زواجهم، وذلك عن طريق خطوات سهلة وبسيطة وذلك حتي تيسر على الشباب كثير من النفقات المالية على مشروعهم الزوجي، وبنك الراجحي من أفضل البنوك التي تهتم بالشباب وتقدم أفضل الخدمات الحصرية للعملاء،بالإضافة إلى خدمات التواصل السريع في بنك الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو الاتصال بالأرقام الخاصة بالبنك.

كيفية الحصول على قرض الزواج من بنك الراجحي

إن هذا التمويل المالي من بنك الراجحي يتميز بالعديد من المزايا الحصرية التي لا توجد في أي بنك آخر وهي كالآتي:

يتم الموافقة السريعة على التمويل في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة وتتاح مميزات هذا القرض لأهل السعودية والمغتربين من البلاد الأخرى.

يتاح إمكانية سداد القرض على فترة زمنية طويلة تصل إلى5 سنوات ويتم التعامل في هذا البنك وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، ويتاح أيضا الموافقة على هذا القرض بدون وجود كفيل ويتاح هذا التمويل للقطاع العام والخاص.

شروط تقديم طلب قرض شخصي للزواج من بنك الراجحي

لابد إلا يتخطى عمر المتقدم عن 65 عام وذلك عند سداد القرض بشكل نهائي ولابد إن يكون عامل في جهة معتمدة ومسجلة من قبل البنك ويتم تحويل الراتب الشهري للمتقدم الى البنك.

نسخة من البطاقة الشخصية للمتقدم أو بطاقة الإقامة للمغتربين خارج السعودية وتكون مفعلة ولابد من وجود أستمارة الموافقة

من جهة العمل على تحويل الراتب الشخصي المتقدم، وتكون هذه الاستمارة موثقة من الغرفة التجارية.

ذلك للمشتغلين بالقطاع الخاص ويتم اتاحة العديد من المميزات للعملاء بالنسبة لنظام سداد القرض أو أي تساؤلات خاصة بالقرض من بنك الراجحي .

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك الراجحي