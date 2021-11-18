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عمر شويل - جدة التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية والشروط وموعد التقديم ، هي إحدى الوزارات المهمة في المملكة العربية السعودية ، والتي تعلن عن كل فترة فتح باب التسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة ، والتسجيل في وظائفها يتطلب تقديم طلب إلكتروني عبر رابط التطبيق ؛ التي سنوفرها لك هنا من خلال مقالتنا.

التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية



وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب بدء التشغيل مع التوظيف لحوالي 1400 فرصة عمل للسعوديين.

احتلال المملكة العربية السعودية لها خلال العام الجاري 1443 هـ بهدف توفير فرص كبيرة جدا للشباب للعمل في قطاع التعدين في السعودية ، والإشراف على المحاجر من قبل المواطنين السعوديين

أولئك الذين يشكلون جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية في الدولة ، وخاصة في قطاع التعدين ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.



كيفية التقديم على وظائف وزارة الصناعة

تحدد طريقة الحصول على الوظائف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية باتباع كل مما يلي:

انتقل مباشرة إلى الرابط لتقديم طلب لوظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443.

قم بتضمين جميع البيانات الصحيحة في المربعات المناسبة.

اضغط على الزر (أنا لست روبوتًا).

ا ضغط على أيقونة (إنشاء حساب).

تسجيل الدخول بحسابك. بعد ذلك ، املأ استمارة التقديم لوظائف الوزارة.

شروط التقديم على وظائف وزارة الصناعة



للتقدم لوظائف الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم لوظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو أعلى (مدرسة ثانوية ، دبلوم ، بكالوريوس). ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة أو أكثر. ألا يكون المتقدم في الوظيفة. أن يكون المتقدم مسجلاً في منصة طاقات. يحق لمقدم الطلب الحصول على دعم التوظيف المتاح من صندوق تنمية الموارد البشرية. يجب أن يكون لدى المتقدم شغف وطموح في العمل. يجب أن يجتاز المتقدم مقابلة العمل. ملاحظة: تعطى الأولوية في التوظيف في الوزارة للمتقدمين الموجودين بالقرب من المحاجر.

ماهي مزايا العمل في وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

هناك مجموعة من المزايا التي يحصل عليها الموظف لوظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي: