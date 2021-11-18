نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكان الراجحي تمويل بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بأقساط مرنة في المقال التالي
إمكان مصرف الراجحي من أهم التمويلات التي تقدم تمويل للمشروعات وتمويل للسيارات وتمويل ميسر وتمويل إضافي لكافة العملاء السعوديين المتقدمين للشركة ويتم ذلك تحت ضوابط وشروط محددة ويحصل مبلغ التمويل الميسر النقدي إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو بدون ضامن سعودي أي يتم التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة وقد حقق التمويل الميسر نحاج كبير في المراحل السابقة ويبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين لأنه يمتلك العديد من المزايا التمويلية التي سوف نوضحها بالتفصيل عبر مقاله اليوم.
الشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى شركة إمكان
يحتاج طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت من 1900 ريال حتى 2000 ريال سعودي بموافقة الشركة ولكن يحتاج التمويل الميسر النقدي توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل المناسب لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة كالتالي:
- يشترط التمويل لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت للمتقاعدين 1900 ريال وباقي الفئات 2000 ريال.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة يبدأ من 22 عام ربما يصل إلى 60 عام فأكثر من ذلك.
- للموافقة على طلب التمويل لابد من إحضار تقرير سمه السعودي من جميع العملاء السعوديين المتقدمين.
- لابد من توفير حساب بنكي في مصرف الراجحي قبل التقديم الإلكتروني على تمويل إمكان الميسر في المملكة.
- التمويل متاح لجميع السعوديين المتقدمين فقط لا غير بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة.
أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان
- التمويل الميسر بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة.
- تمويل إمكان الراجحي بالمملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري داخل السعودية.
- الآن التمويل بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لمدة 24 شهر وأقل فترة تمويل 3 أشهر فقط لا غير.
- يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير وأحكام الدين الإسلامي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- أمتاز التمويل بأقساط مرنة لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب تمويل نقدي لدى شركة إمكان للتمويل المقدم لدى بنك الراجحي عام 1443.
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