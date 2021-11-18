موعد الجمعة البيضاء بالسعودية .. متى يبدأ الـ BLACK FRIDAY

موعد الجمعة البيضاء بالسعودية ، بدأت المناسبة في الولايات المتحدة وانتشرت في جميع أنحاء العالم كبادرة حسن نية اتخذت في تاريخ محدد كل عام، حيث تهتم المملكة بأسواقها ومتاجرها الإلكترونية، فهي تحتفل بهذه الذكرى الخاصة لكل سنة تقويمية من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الجميلة، وتأسس حدث الجمعة السوداء ليأتي بعد اكتمال حفل عيد الشكر الذي يقام كل عام بشكل منتظم.

ما هو موعد الجمعة البيضاء بالسعودية 1443

موعد الجمعة البيضاء 2021 في جميع أسواق المملكة سيكون يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وهذا التاريخ العالمي ، لا يختلف عن الجمعة السوداء في الولايات المتحدة وأوروبا ككل، حيث يقام الاحتفال في نهاية نوفمبر أو ما يسمى الجمعة الماضية، وقد شهد شهر نوفمبر خصومات على مختلف الأدوات والمنتجات والملابس ومستحضرات التجميل في المملكة بمعدلات فائدة مرتفعة يصل بعضها إلى 60٪ من قيمة المنتج الأصلي وسعره، وتجدر الإشارة إلى أن 26 نوفمبر من كل عام هو يوم الاحتفال بالجمعة السوداء عند العديد من البلدان والمناطق في العالم، بغض النظر عما إذا كانت الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر أو غيرها ويتم الاحتفال بها سنويًا بناءً على تاريخ محدد.

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