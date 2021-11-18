- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الجمعة البيضاء بالسعودية .. متى يبدأ الـ BLACK FRIDAY في المقال التالي
موعد الجمعة البيضاء بالسعودية ، بدأت المناسبة في الولايات المتحدة وانتشرت في جميع أنحاء العالم كبادرة حسن نية اتخذت في تاريخ محدد كل عام، حيث تهتم المملكة بأسواقها ومتاجرها الإلكترونية، فهي تحتفل بهذه الذكرى الخاصة لكل سنة تقويمية من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الجميلة، وتأسس حدث الجمعة السوداء ليأتي بعد اكتمال حفل عيد الشكر الذي يقام كل عام بشكل منتظم.
ما هو موعد الجمعة البيضاء بالسعودية 1443
موعد الجمعة البيضاء 2021 في جميع أسواق المملكة سيكون يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، وهذا التاريخ العالمي ، لا يختلف عن الجمعة السوداء في الولايات المتحدة وأوروبا ككل، حيث يقام الاحتفال في نهاية نوفمبر أو ما يسمى الجمعة الماضية، وقد شهد شهر نوفمبر خصومات على مختلف الأدوات والمنتجات والملابس ومستحضرات التجميل في المملكة بمعدلات فائدة مرتفعة يصل بعضها إلى 60٪ من قيمة المنتج الأصلي وسعره، وتجدر الإشارة إلى أن 26 نوفمبر من كل عام هو يوم الاحتفال بالجمعة السوداء عند العديد من البلدان والمناطق في العالم، بغض النظر عما إذا كانت الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر أو غيرها ويتم الاحتفال بها سنويًا بناءً على تاريخ محدد.
ما هي أشهر المتاجر التي تقدم عروض البلاك فرايدي
- موقع رنين وهو من المتاجر التي توفر كل ما يحتاجه المواطن للعيش فيه ويمكنك الدخول إلى الموقع والتعرف على الخصومات
- موقع ايكيا: وهي من الشركات المعروفة في مجال المفروشات في المملكة العربية السعودية ويمكنك زيارة الموقع عبر الرابط الرسمي
- أمازون: من لا يعرف أمازون إنه أكبر موقع ويب عالمي يبيع ويسوق جميع المنتجات على نطاق عالمي
- موقع نمشي للتسوق أون لاين من المواقع السعودية التي حققت نجاحا كبيرا ويمكنك زيارته وزيارته لمشاهدة عروض الجمعة السوداء
- موقع نون يضمن هذا الموقع للمتسوق أن يجد الكثير من الأشياء التي يحتاجها ويبحث عنها
- وول مارت: هو أحد مواقع البيع والتسويق في الولايات المتحدة، ويعتمد على شحن المنتجات إلى جميع أنحاء العالم
- أُناس: من أشهر مواقع البيع الإلكتروني بالمشاركة في عروض الجمعة البيضاء
- موقع الكوبون أحد أشهر مواقع البيع عبر الإنترنت، ويقدم خصومات على مختلف السلع والمواد، يمكنك زيارة الموقع والاطلاع على العروض.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد الجمعة البيضاء بالسعودية .. متى يبدأ الـ BLACK FRIDAY على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.