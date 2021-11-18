نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعرفها الآن طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين | الشروط المطلوبة للتقديم عبر بوابة الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر لكم ثقفني، خطوة بخطوة طريقة التسجيل في دعم ريف البرنامج الحكومي الذي يستهده لدعم المزارعين والأسر الريفية المنتجة والعاطلين عن العمل، حيث يحرص الكثير على التقديم في منصة ريف الإلكترونية، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المادي السخي الذي توفره وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم التقديم في برنامج ريف من خلال كتابة عدد من البيانات الشخصية والمعلومات في نموذج إلكتروني عبر منصة ريف، وتعد شروط الحصول على دعم ريف شروط بسيطة وليست معقدة، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى إيصال الدعم المالي إلى أكبر عدد من المواطنين السعوديين، وذلك من أجل نهضة القطاع الزراعي الريفي وتحقيق رؤية الممكلة 2030.

طريقة التسجيل في دعم ريف خطوة بخطوة

تقدم وزارة البيئة والموارد المائية والزراعة، برنامج التنمية الزراعية المستدامة “ريف”، في حالة كنت مزارع لأحد المنتجات الزراعية أو تعمل في أحد القطاعات الزراعية، قطاع تطوير وإنتاج البن العربي، قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، قطاع زراعة وتجارة الورد، قطاع إنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة مثل الرمان والعنب والتين، فقط كل ما عليك هو زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف، وثم ابدء بطلب الدعم من خلال إنشاء حساب جديد، وأدخل البيانات المطلوبة وتسعى اللوزارة إلى تطوير قطاع الريف الزراعي، وذلك عن طريق استخدام واستغلال كافة الموارد الطبيعية والمائية المتاحة التي تحقق أقصى استفادة لها من أجل الاكتفاء الذاتي.

شرح آلية التسجيل في برنامج دعم ريف

أولا، قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف عبر شبكة الإنترنت. ثانيا، ابدء طلب الدعم ومن ثم إنشاء حساب جديد. ثالثا، أدخل البيانات اللازمة ثم اضغط على تسجيل. رابعا، تصل لك رسالة نصية على جوالك، تحتوى على رمز التحقق للدخول للمنصة. خامسا، سجل الدخول للمنصة ومن ثم اكتب رقم حسابك البنكي الخاص بك. سادسا، يتم تفعيل الحساب آليا وأكملت عملية التسجيل بنجاح. سابعا، يمكنك الآن التقديم على برنامج التنمية الريفية واختيار القطاع المراد التقديم عليه بحد أقصى 3 برامج. ثامنا، ارفع الوثائق المطلوبة في حالة طلبها، بعد ذلك يتم التحقق من الأهلية خلال 60 يوم عمل. بعد القبول ينزل الدعم في حسابك تلقئايا في حسابك.

شروط الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة التنقل.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

أن لا يكون موظفا لدى القطاع الخاص أو العام.

الراتب الشهري لا يتجاوز 600 ريال.

الحصول على وثيقة العمل الحر.

الالتزام بشروط البرنامج الفنية والصحية.

امتلاك حساب مصرفي نشط.

التقديم لـ 3 برامج في دعم الريف بحد أقصى.

أن تكون مشرفا على عملك.

ما هو رقم دعم ريف

ما هو رقم دعم ريف، الكثير من المسجلين والمستفيدين من برنامج دعم ريف الحكومي، يرغبون في الحصول على رقم دعم ريف الموحد والمجاني، من أجل طرح الأسئلة أو تقديم الشكاوى، ويتم التواصل مع دعم ريف من خلال الرسائل المباشرة، حيث يتم الرد عليكم على مدار الساعة، أو يمكن لكم التواصل عبر الرقم الموحد 19930 من الساعة 8.00 صباحا ولغاية 5.00 مساء.

مبلغ دعم ريف

نتابع معكم طريق حساب مبلغ دعم ريف، حيث يكون ذلك من خلال “القيمة المضافة” وذلك بنسبة 10٪ من رأس المال المسجل في الطلب الخاص بك عبر منصة ريف، ويحسب من مبلغرأس المال للمشروع، حيث يحصل المستفيد على مبلغ 54 ألف ريال سنويا، أو 4500 ريال شهريا على الأقل.

موعد صرف دعم ريف

بعد أن تقوم برفع طلب الدعم الخاص بك للاستفادة من دعم ريف، يجب عليك الانتظار لفترة شهرين من تاريخ زيارة الموظف الخاص بالتحقق من مهنتك التي تعمل بها، كما يتم التأكد من المعلومات المدخلة ومطابقة شروط الدعم في المواطن المتقدم، وفي حالة تبين استحقاقك للدعم، يبدأ نزول الدعم في حسابك البنكي بشكل تلقائي وتكون مستحقا للحصول على الدعم، في حالة واجهتك أية مشكلات لا تتردد في التواصل مع دعم ريف.