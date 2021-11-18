عروض الجمعة البيضاء في كل متاجر المملكة 2021

تعتبر عروض الجمعة البيضاء في السعودية من أهم المناسبات التسويقية، حيث ينتظر الكثير للاستفادة من الخصومات والعروض على معظم السلع والمنتجات المعروضة في المتاجر، ومع قرّب قدوم الجمعة البيضاء بالسعودية يستعد الجميع لمزيد من العروض والخصومات الهائلة على الكثير من المنتجات المتنوعة لتلبية كافة احتياجات المُّستهلكين.

عروض الجمعة البيضاء في جميع المتاجر

تتمتع المملكة العربية السعودية بالعديد من الخصومات الهائلة والتخفيضات الكبيرة على مدار العام، ولكن في خصومات الجمعة السوداء تكون اقتصادية للغاية وأحيانًا ينخفض ​​سعر البضائع بنسبة 99٪ وهو خصم كبير جدًا بالنسبة المئوية لذلك، وأطلقت بعض المتاجر عروضها ومنافستها في نوفمبر لجذب انتباه المستهلكين بتشكيلة فريدة من المنتجات المختلفة التي قدمها المتجر في نوفمبر من اجتماعهم الأخير، ومن أهم هذه المتاجر هي التالية:

نون السعودية توفر الأجهزة المنزلية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والعطور المختلفة، والمستلزمات للأغراض المختلفة، والكاميرات، والملابس، إلخ. عروض الجمعة السوداء 2021 من أمازون حقق متجر أمازون العديد من النجاحات والإنجازات المتقدمة في السنوات القليلة الماضية، ولا يزال يتجه نحو المزيد من النجاح، والمزيد نحو خصومات ضخمة على مختلف السلع والمنتجات، وخاصة وصول الجمعة السوداء علي اكسبرس،÷ تقدم متاجر AliExpress أكبر الخصومات والعروض للعديد من المنتجات عالية الجودة مثل 60٪ للهواتف المحمولة، و 50٪ للحقائب النسائية، و 70٪ للألعاب و 60٪ للسلع المنزلية و70٪ للملابس النسائية و70٪ تستخدم في المنتجات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بالإضافة للسيارات والأجهزة المنزلية. عرض شي إن 2021 White Friday يشمل 80٪ للأزياء والملابس، و 15٪ من الطلبات التي تتجاوز حد 500 ريال سعودي، و 20٪ من الطلبات التي تتجاوز 1،800 ريال سعودي، بالإضافة إلى عرض من باث اند بودى و ماكس فاشون و موقع فوغا كلوسيت وماماز اند باباز ونمشى.

تاريخ الجمعة السوداء في المملكة

يحصل المستهلكون على خصومات وعروض خاصة بمناسبة يوم الجمعة السوداء ، والتي من المقرر أن تقام في 26 نوفمبر، على الرغم من وجود العديد من المتاجر التي أعلنت عن عروضها الخاصة منذ بداية نوفمبر.