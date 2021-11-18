نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة الأولى سكني للمستفيدين و متى الدعم السكني 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة الأولى سكني أو سكني الدفعة المقدمة هي عبارة عن قيمة مالية يتم سدادها حتى يتم الحصول على القروض العقارية أو الدعم السكني والذي توفره وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية سعيًا وراء تمكين المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية من استلام سكن مناسب سواء من خلال حلول البناء الذاتي أو أيضًا من خلال شراء وحدة سكنية جاهزة وزارة الإسكان ويسأل الجميع متى الدعم السكني لمن حصلوا على الموافقة، لذا قامت الوزارة بتقديم خدمة أرض وقرض استعلام الإسكان الجديدة إلى جانب شروط وزارة الإسكان الجديدة للقروض العقاري توزيع الأراضي إلكترونيًا للتسهيل على جميع، وسوف نتعرف على قيمة الدفعة الأولى سكني 1443.

الدفعة الأولى سكني

قيمة الدفعة الأولى سكني هو كما يُطلق عليها الدفعة المقدمة، هي أقل قيمة يمكن أن يوفرها المستفيدين من أجل استلام التمويل العقاري من خلال منصة سكني للدعم، وقد أشارت الوزارة إلى أن تلك القيمة تقترب من 10% فقط من إجمالي سعر المسكن، وهذا وفق ما قامت الجهات المختصة بتحديده خلال الفترة الأخيرة.

متى الدعم السكني

أما فيما يخص متى الدعم السكني فهو ينزل في نهاية الشهور الميلادية وخلال هذا الشهر يتم صرف القيمة الخاصة بالدعم السكني والدعم العقاري في يوم 25 من شهر نوفمبر 2021، بينما الشهر المقبل وهو نهاية السنة الميلادية الجاري، فيشهد صرف الدعم السكني يوم 26 من شهر ديسمبر 2021.

حاسبة الدعم السكني

وحاسبة الدعم هي أداة خصصتها الوزارة من أجل تسهيل فرصة التعرف على مستحقات الدعم السكني، سواء الخاصة بالتمويل أو شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق أو التي ما زالت تحت الإنشاء أيضًا وغيرها الكثير من الخدمات التي تعمل الوزارة على تقديمها، وعلى من يرغب في الحصول على المزيد من التفاصيل عليه استخدام التالي:

الولوج إلى موقع أداة حاسبة الدعم السكني (sakani.housing.sa).

إدخال قيمة التمويل وفترة السداد وعدد أفراد الأسرة وقيمة الرواتب.

وعند النقر على خيار احسب من يسار الأداة، ستظهر كافة المعلومات التي تخص قيمة الدعم السكني وفق ما تم إدخاله من تفاصيل وبيانات من خلال موقع سكني.