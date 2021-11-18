عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل من البنوك والأوراق المطلوبة

عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل جديدة أو مستعملة هي حل من الحلول التي يمكن الاعتماد عليها عند الرغبة في تقسيط سيارات بدون فوائد مستعملة داخل المملكة العربية السعودية سواء للمقيم أو للوافد أيضًا في نفس الوقت، فهناك شركات تقسيط سيارات بدون رخصة ولكنها قد لا تكون مضمونة ولكن من الأفضل الاستفادة من عروض تقسيط سيارة تويوتا مستعملة بدون تحويل الراتب أو يمكن التواصل مع العديد من البنوك السعودية مثل بنك الإنماء من أجل تقسيط سيارات تويوتا بدون مقدم في حال سمح البنك بهذه الخدمة.

عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل

قدم مصرف الإنماء العديد من حلول التمويل والتي يمكنك اختيارها والانضمام إليها حيث أن شروطها وإجراءاتها ميسرة، كما أن حلول التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة من بينها عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل والتي يمكن من خلال الاستفادة من المزايا التالي:

يمكن شراء السيارة بقيمة تصل إلى 2 مليون ريال سعودي وهذا يفتح أمامك خيارات متعددة.

الحصول على الموافقة الفورية.

شراء السيارة بقيمة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي مقابل سيارة واحدة فقط.

فتح البنك إمكانية التقسيط والسداد بفترة تصل إلى خمس سنوات بدون كفيل.

قيمة الرسوم الإدارية تصل فقط إلى 1%.

أوراق تقسيط سيارات بنك الإنماء

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على الحد الشامل والاشتراك في برنامج تقسيط السيارات فهي كالتالي:

صورة من الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين.

تقديم عرض السيارة وتحديد نوعها وموديل السيارة أيضًا.

لا بد من توفير كافة المعلومات عن الجهة التي يتم من خلالها الحصول على السيارة.

قبول العرض من خلال معارض تقسيط السيارات في السعودية.

تقديم صورة من البطاقات الجمركية القانونية إلى البنك.

وقد لفت البنك إلى ضرورة الموافقة وقبول تحويل الراتب إلى فروع البنك المنتشرة في المملكة العربية السعودية، مع ضرورة أن يتم أولًا الحصول على حساب في المصرف، لكي يتم الموافقة على طلبات الاشتراك في كافة أنواع برامج التمويل من بينها عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل التي يوفرها المصرف، مع ضرورة تقديم شهادة تعريف بالراتب.