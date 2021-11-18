عروض تقسيط سيارة تويوتا مستعملة وطريقة تقديم العرض

عروض تقسيط سيارة تويوتا مستعملة من أكثر الخيارات المتميزة التي أعلن عنها بنك الرياض السعودي في إطار عروضه الجديدة ومنتجاته التمويلية المتميزة، فيمكن تقسيط تويوتا كورولا 2021 على سبيل المثال من خلال البنك، كما يمكن الحصول على سيارة تويوتا مستعمل تقسيط بدون تحويل الراتب أو مع تحويل الراتب، ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل من خلال عروض تقسيط سيارات بدون الكفيل من خلال فروع البنك، وسوف نتعرف على كافة تفاصيل حلول تقسيط السيارات المستعملة.

عروض تقسيط سيارة تويوتا مستعملة

يمكن تقديم طلب الحصول على عروض تقسيط سيارة تويوتا مستعملة أو العديد من الفئات الأخرى من بينها تقسيط سيارة هيونداي من خلال بنك الرياض، والاستفادة من المزايا التي حصرها البنك في النقاط التالية:

الحصول على تأمين شامل ومدة سداد للتمويل لأي نوع من السيارات وبالأخص تويوتا بفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

إمكانية الحصول على التقسيط مهما كانت طبيعة العمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أيضًا ويمكن أيضًا أن يحصل على التمويل المتقاعدين.

الدفعة الأخيرة هي دفعة اختيارية على حسب رغبة العميل.

تقديم طلب تويوتا مستعمل تقسيط

أما عن آلية التقديم للحصول على الموافقة فهي تتم من خلال وكلاء البنك أو من خلال فروع البنك في جميع المدن السعودية، ولكن يرجى العلم أنه ينبغي أن يتم تقديم مجموعة من المستندات، عقب الحصول على موافقة البنك بشكل مبدئي، وهي تتمثل في التالي:

صورة تعريف بالراتب على ألا يكون قد مر عليها فترة أكثر من ستين يوم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وصورة من الإقامة.

يشترط أن يتم تقديم صورة من رخصة القيادة وينبغي أن تكون ما زالت سارية.

إصدار كشف حساب بنكي، على أن يكون مُدرج به قيمة الرصيد لثلاث أشهر على الأقل.

يتعين تقديم شهادة التحويل الراتب إن كان العميل من عملاء التحويل إلى البنك.

وعند تجهيز الأوراق السابقة لا بد من تقديم عرض سعر صادر من المعارض السعودية التي تم اعتمادها من خلال البنك والتي يمكن معرفتها عند زيارة موقع بنك الرياض الإلكتروني.