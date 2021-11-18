تقسيط سيارات بدون كفيل أفضل الطرق والأوراق المطلوبة ، يلجأ العديد من الأفراد إلى شراء سيارة للاستخدام الشخصي او للعمل ، فيقوم بالتوجه الي احدي معارض السيارات او المؤسسات التي تقدم عروض للعملاء ويختار الشخص بين الأنواع ، والإمكانيات التى يحتاجها فى السيارة ، وبعدما بات هذا الحوار علي ألسنة العديد من المواطنين الراغبين في شراء سيارات بدون كفيل ، وزادت أعداد البحث في محركات البحث وبخاصة محرك البحث الخاص بجوجل ، نقدم لكم من خلال هذا المقال أفضل الطرق والأوراق المطلوبة .

عروض تقسيط السيارات

يوجد الكثير من معارض السيارات التي توفر خدمة تقسيط السيارات بدون دفع مقدم بل وأيضا بدون الحاجة إلى كفيل ، بات الحصول علي سيارة من أكبر أحلام الشباب في الوقت الحالي ، لذلك تحاول جميع المعارض جذب العملاء عن طريق توفير العروض المغرية

الشروط اللازمة للتقسيط

جب توافر عقد تقسيط خاص بالسيارة: بحيث يحتوي هذا العقد على كافة المعلومات المتعلقة بأطراف التعاقد، وكتابة وصف مفصل وشامل للسيارة محل العقد، وثمن السيارة، والمبلغ الذي تم دفعه كمقدمة

يجب أن يقوم المشتري بتسلم السيارة محل العقد، يتم ذلك التسليم بالشروط المكتوبة بالعقد

يحب أن يتم تحديد طريقة ومكان سداد الأقساط بين العميل وصاحب معرض السيارات

لا يجوز أن يدفع المشتري للبائع رسوم إدارية أكثر من 1% من ثمن السيارة ككل

إذا امتنع المشتري عن دفع أقساط السيارة المستحقة يحق للبائع إنهاء عقد التقسيط وطلب ثمن السيارة بالكامل

يجب على البائع أن يقوم بالاستعلام عن سجل المشتري الائتماني، وذاك بعد توقيع المشتري بالموافقة على ذلك

الأوراق اللازمة لتقسيط السيارات من بنك الإنماء

صورة من الهوية

تقديم عرض السيارة وتحديد النوع والموديل

التصريح عن المعلومات التي سوف يتم من خلالها استلام السيارة

قبول العرض من خلاص معارض السيارات في المملكة العربية السعودية

صورة من البطاقات الجمركية القانونية الي البنك

كما يوجد أيضا طريقة التقسيط والتمويل ، في هذه الطريقة يقوم البنك باقتناء السيارة وكتابة العقد باسمه، وذلك حتى يقوم العميل بدفع جميع الأقساط الخاصة بالتمويل أو القرض ، ولكن يجب أن يتراوح راتب العميل في الشهر بين 1800 ريال سعودي و8000 ريال سعودي.