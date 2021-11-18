نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 ورابط الاستعلام عنها وشروط الحصول عليها في المقال التالي
موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443، تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم وسائل المساعدة التي وفرتها الحكومة السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المحدود، ويتم صرف المساعدة المقطوعة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي من المساعدات التي تصرف بشكل سنوي ليس كغيرها من المساعدات التي تصرف شهرياً، ونوافيكم متابعينا الكرام الآن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1443 ورابط وشروط الحصول عليها فتابعونا.
موعد صرف المساعدة المقطوعة
المساعدة المقطوعة من المساعدات المالية التي حرصت الدولة السعودية على توفير للمواطنين سعياً منها لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الحالية في المملكة، ويتم صرفها سنوياً بمبالغ مختلفة تختلف وفقاً لعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، حيث تصرف مبالغ تتراوح قيمتها بين 3000 ريال سعودي حتى 15 ألف ريال سعودي، وحتى وقتنا هذا لم تحدد وزارة الموارد البشرية الموعد الرسمي لصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها.
رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير رابط مخصص للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وهذا حتى يتمكن المستفيدين منها الاطلاع على موعد صرفها، ويتم هذا على النحو التالي:
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
هناك بعض الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة، وتلك الشروط:
- أن يكون المستفيد من المساعدة المقطوعة حامل للجنسية السعودية من الأبوين.
- يجب أن يكون المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية باستمرار ولا يغيب عنها 90 يوماً.
- أن يكون الراتب الشهري لا يتجاوز 2000 ريال للأعزب و3000 ألاف ريال في حالة الزواج.
- أن لا يمتلك أي سجل تجاري ولا يمتلك أي محال تجارية أو عقارات باسمه.
- أن يكون من الفئات التي تستحق الدعم من الأرامل والمطلقات والأطفال والأيتام ومحدودي الدخل والمعاقين.
- أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 سنة.
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