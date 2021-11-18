نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول صالات المطارات مجاناً إذا كان لديك بطاقة فيزا أو ماستركارد مع لاونج كي و طريقة التسجيل بالموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول صالات المطارات مجاناً إذا كان لديك بطاقة فيزا أو ماستركارد مع لاونج كي وتعرف على طريقة التسجيل، الكثير منا يعرف لاونج كي أو رأى الشعار خاصة في البنوك عند إستخراج فيزا أو ماستركارد ولا يعرف الكثير طرق الاستفادة منه، تتعلق لاونج كي بخاصية الدخول إلى صالات المطارات على مستوى العالم، نتناول اليوم أفضل طريقة للإستفادة من لاونج كي وعدد صالات المطارات بالإضافة إلى عدد مرات الدخول سنوياً، وطريقة التسجيل في تطبيق لاونج كي، دخول صالات المطارات مجاناً إذا كان لديك بطاقة فيزا أو ماستركارد مع لاونج كي وتعرف على طريقة التسجيل.

دخول صالات المطارات مجاناً إذا كان لديك بطاقة

لاونج كي هي شركة مثل بريورتي باس حيث تتواصل مع صالات المطارات وتعقد معها إتفاقيات على دخول أعضائها الصالات مجاناً، لذا فإن شركات البطاقات فيزا وماستركارد تعقد اتفاقيات مع لاونج كي، وتعتبر طريقة التسجيل في موقع وتطبيق لاونج كي أسهل ما يمكن، حيث يتم النقر على تسجيل وإدخال رقم البطاقة وإسمك في البطاقة بالإضافة إلى تاريخ الإنتهاء ثم يتم النقر على تسجيل.

معرفة الصالات المشاركة مع لاونج كي

الصالات المشاركة للدخول مجاناً مع لاونج كي يتم معرفتها عن طريق زيارة موقع وتطبيق لاونج كي، حيث يتم النقر على صالاتنا ثم كتابة إسم المدينة حتى يتم ظهور المطار وجميع الصالات المتواجدة فيه والخدمات التي تحتويها، كما يقدم لك لاونج كي بالإضافة إلى الصالات بعض الفنادق الصغيرة مجاناً أو برسوم منخفضة جدا، يتغير عدد صالات لاونج كي دائماً ولكن لا تقل عن 900 صالة حول العالم يتم الدخول إليها مجاناً.

عدد مرات دخول صالات لاونج كي

بطاقات فيزا منها بطاقة انفينت تقدم إمكانية دخول جميع بطاقات لاونج كي مع ضيف مجاناً و بلا حدود، بطاقة سيغنتشر من بطاقات فيزا تمكنك من دخول جميع بطاقات لاونج كي بلا حدود ولكن بدون ضيف، بطاقة بلاتينيوم أو بطاقة جولد أو بقية بطاقات فيزا الأقل لا تمكنك من دخول صالات لاونج كي ولكن بعض البنوك تمكنك من دخول 25 صالة في الشرق الأوسط.

بطاقات ماستر كارد منها بطاقة ورد إليت التي تمكنك من الدخول إلى جميع صالات المطارات بلا حدود مع وجود ضيف مجاناّ، بطاقة ورد تمكنك من الدخول إلى جميع الصالات بلا حدود مجانا ولكن بدون ضيف، أنا بطاقة بلاتينيوم أو تيتانيوم أو البطاقات الأًخرى الأقل لا تمكنك من الدخول إلى صالات لاونج كي ولكن بعض البنوك تمكنك من دخول 25 صالة في الشرق الأوسط، دخول صالات المطارات مجاناً إذا كان لديك بطاقة فيزا أو ماستركارد مع لاونج كي وتعرف على طريقة التسجيل.