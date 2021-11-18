متطلبات التسجيل في وظائف جدارة www hrsd gov sa وكيفية التقديم

متطلبات التسجيل في وظائف جدارة www hrsd gov sa تعد منصة جدارة واحدة من المنصات الالكترونية الهامة التي تم توفيرها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي يتم توفير بها مجموعة من فرص التوظيف، والتي توفر عدد كبير من الوظائف في الكثير من المجالات تبعا للتخصصات المطلوبة من وقت لآخر، وهو ما يجعل الكثير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية لديهم رغبة في التقديم على هذه الوظائف والتي تتاح تبعا لمجموعة من المتطلبات ويتم التقديم الكترونيا، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح متطلبات التسجيل في وظائف جدارة وكذلك التعرف على كيفية التسجيل في الوظائف الكترونيا عبر المنصة.

متطلبات التسجيل في وظائف جدارة 2021

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد بعض الشروط والضوابط والمتطلبات الخاصة بالتسجيل والتقديم في الوظائف الموجودة على منظومة التوظيف جدارة، وذلك للقبول في الوظائف المختلفة التي يتم طرحها من وقت لآخر عبر هذه المنصة، حيث جاءت المتطلبات الخاصة بالتسجيل على النحو التالي.

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل في وظائف جدارة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مسجل بالفعل في خدمة التوظيف الالكترونية جدارة.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم للوظائف عن 17 عام.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة حاصل على شهادة الثانوية العامة بحد أدنى أو اعلى من ذلك.

طريقة التقديم على وظائف جدارة وزارة الموارد البشرية 2021

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لكافة المتسوقين لشروط التقديم عبر منصة جدارة للتوظيف إمكانية التقديم على الوظائف المختلفة عبر المنصة وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي على النحو التالي.