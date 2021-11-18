قسط 250 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات ميسرة بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة

قسط 250 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، علي دفعات ميسرة وأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبك ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة ، والراغبين في الحصول على مبالغ مالية كبيرة بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد قامت شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية بتصميم عروض تمويلية متميزة ، والتي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لقطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة داخل المملكة ، ومن خلال موقع ثقفني وفي هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مميزات التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة مرابحة مرنة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة.

قسط 250 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي دفعات ميسرة من شركة مرابحة مرنة

شركة مرابحة مرنة واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة التي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية ، التي تناسب احتياجات قطاع الأفراد وقطاع الأعمال بالمملكة، وتقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر الشركة هذا العرض التمويلي لقطاع الأفراد بمبالغ مالية كبيرة يمكن من خلالها تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية لجميع العملاء ، وتعمل الشركة أيضاً علي سرعة إنهاء جميع إجراءات التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة

وفرت شركة مرابحة مرنة عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. بدون كفيل أو ضامن يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من عرض تمويل شركة مرابحة مرنة. يتميز تمويل الشركة بهامش ربح تنافسي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من خلال هذا المنتج بمبالغ تمويلية تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي. العميل يمكنه تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.

الرابط الإلكتروني لتمويل شركة مرابحة مرنة والمتطلبات الأساسية لاستكمال الطلب

وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة العربية السعودية ، رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي ، بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يقوم العميل بالدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يلزم عند تقديم الطلب إرفاق طلب التمويل الشخصي بالهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب ، والذي يجب أن يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

يجب تقديم كشف حساب بنكي للشخص المتقدم بالطلب.

يلزم لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة ، تقديم العنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة