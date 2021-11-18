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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل أمان الراجحي بسهولة في المقال التالي
تفعيل أمان الراجحي بسهولة، أمان الراجحي هي خدمة مقدمة من المصرف للعملاء تسهل على العميل التحقق من هويته الوطنية والعديد من المزايا والخدمات الأخرى التي تقدمها خدمة أمان الراجحي للعملاء، وفي السطور القادمة سنوضح لكم مزايا أمان الراجحي وطريقة تفعيل خدمة أمان الراجحي.
مزايا خدمة أمان الراجحي
المزايا التالية هي السبب في شهرة خدمة أمان الراجحي بين العملاء وهي التي تجعل عدد كبير من العملاء مشتركين بها:
- الخدمة سهلة وبسيطة لكافة المشاركين بها ويتم تحميلها على الهاتف بكل بساطة.
- تسمح للعميل بالحصول على كافة الخدمات الإلكترونية من غير الحاجة إلى الاتصال بالانترنت من خلال الرقم السري المؤقت.
- ولحماية المستخدم من القرصنة أو سرقة بياناته الشخصية تم توفير خدمة تحقيق المعيار الثاني من أجل التحقق من هوية العميل قبل الولوج إلى بياناته الشخصية.
- وتسهل على العميل الدخول إلى جميع الخدمات المصرفية بكل أمان ودون أي خوف من القرصنة أو السرقة الإلكترونية وذلك لكافة أنواع الجوالات الذكية.
خطوات تفعيل أمان الراجحي للعملاء
للاستفادة من مزايا وخدمات خدمة أمان الراجحي يتم اتباع الخطوات القادمة من أجل تفعيل خدمة أمان الراجحي:
- يقوم العميل بالنقر على الرابط الإلكتروني ؛ للوصول إلى الخدمة بشكل مباشر
ومن ثم عليه بكتابة البيانات الشخصية حتى يتم تسجيل الدخول بنجاح.
- وبعد ذلك يجب أن يحدد العميل طريقة التفعيل التي يرغب بها وتنفيذ الخطوات التي تلي ذلك.
- ومن ثم يقوم العميل بتفعيل الخدمة من أجهزة الصراف الآلي المتاحة بأي مكان.
طريقة تفعيل أمان الراجحي من الصراف الآلي
أما عن الخطوة الأخيرة من تفعيل أمان الراجحي وضرورة التفعيل من خلال أحد أجهزة الصراف الآلي تتبع الخطوات القادمة:
- يجب أن يتجه العميل لأحد أقرب أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف الراجحي.
- ومن ثم كتابة الرقم السري ورقم البطاقة الخاصة بمصرف الراجحي.
- حتى تظهر لك مجموعة من الخدمات اختر منها ما تريد للتأكد من فاعلية الخدمة.
- ويقوم العميل مرة أخرى بمراجعة البيانات المسجلة والتأكد من دقتها وصحتها حتى يصل لتبويب التأكيد والضغط عليه.
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