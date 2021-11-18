خطوات تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية في السعودية

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث التأهيل الشامل، صرحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية عن إمكانية تحديث البيانات الخاصة ببرنامج التأهيل الشامل وذلك بغرض مد يد العون لعدد كبير من المواطنين الذين يعانون من إعاقات تحول بينهم وبين الحصول على دخل شهري وهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سبيل الإرتقاء بظروف معيشتهم والحرص على سد جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، وفيما يلي سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول التأهيل الشامل.

برنامج التأهيل الشامل بالسعودية

التأهيل الشامل هو برنامج من برامج الضمان الاجتماعي ويعد من أكثر البرامج أهمية تحت رعاية وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وهذا البرنامج تم توفيره بهدف تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الأمراض المزمنة، كما أن البرنامج يحرص على تقديم مبالغ مالية للمستفيدين كراتب شهري وذلك بغرض مساعدتهم على تحدي الصعاب التي قد تواجههم في حياتهم اليومية بالإضافة إلى تسديد متطلباتهم العلاجية.

شروط التأهيل الشامل الجديدة

هناك عدد من الشروط التي حرصت الهيئة المسئولة عن برنامج التأهيل الشامل على وضعها والتي يجب أن تنطبق على الشخص المتقدم للحصول على المساعدة المالية وهي تتمثل في الشروط التالية:

عدم تجاوز عمر المستفيد من الطلب عن عمر ال45 عامًا. أن تكون الإعاقة من ضمن الإعاقات التي قام البرنامج بتصنيفها على أنها في حاجة إلى المساعدة المالية. التأكد من إقامة المقدم على الطلب داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بالتسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالإضافة إلى إجراء تقييم لحالة الإعاقة التي تسبب مشكلة له. أن يكون الشخص المستفيد من البرنامج هو أحد الأشخاص المستفيدين من خدمات الإيواء المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية. عدم تجاوز راتب الشخص المتقدم عن مبلغ 4000 ريال سعودي. كما ويجب ألا تتجاوز المدة التي يقيمها المستفيد في أحد المراكز الإصلاحية والمرافق الأهلية والتأهيلية على نفقة الدولة عن مدة 6 شهور على مدار العام الواحد.

وهناك بعض الفئات المستحقة للدعم من هذا البرنامج والتي تشمل: كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاستي السمع والبصر أو الإصابة بالشلل وصولًا إلى الإصابة بالإعاقات الازدواجية والعديد من الفئات المستحقة الأخرى.