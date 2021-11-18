طريقة تحديث العنوان الوطني في ابشر 1443 والتسجيل للأفراد

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عمر شويل - جدة تحديث العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات في ابشر، تعد من أهم الخدمات التي يقدمها البريد السعودي، التي تمكن المستفيدين من تعديل وإدارة العنوان الوطني بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر أو من خلال منصة سبل، كما يقدم لهم خدمة طباعة العنوان الوطني، والتسجيل للأفراد، وذلك باعتباره الهوية الجغرافية التي تثبت محل الإقامة، وترجع أهميته في الاستدلال على أماكن الأفراد وإرسال الرسائل البريدية والطرود، فضلًا عن التجارة الإلكترونية وغيرها.

تحديث العنوان الوطني

أتاح البريد السعودي للمستفيدين إمكانية تعديل أو تحديث العنوان الوطني، وذلك من خلال النفاذ الوطني الموحد بتسجيل بيانات منصة أبشر، حيث يلزم على المشتركين في الخدمة تسجيل بيانات العنوان التابعين له، وكل ما تتطلبه هذه الخدمة أن يكون مسجل بالفعل، وأن يكون العنوان صحيح، وذلك بالطريقة التالية:

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد. العمل على تسجيل بيانات الحساب الشخصي في ابشر. النقر على خيار ابدأ الخدمة. الانتقال إلى صحة البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمستفيد. التأكد من صحة المعلومات المسجلة وتحديث بيانات العنوان. النقر على خيار تحديث.

تعديل العنوَان الوطني بالبريد السعودي

هناك طريقة أخرى لإدارة العنوان الوطني بالتحديث والتعديل من خلال بوابة البريد السعودي “سبل”، بالخطوات الآتية:

الانتقال إلى منصة سبل. العمل على تحديد نوع الحساب سواء أفراد أو أعمال أو خدمات حكومية. العمل على تسجيل بيانات المستخدم من الاسم ورقم الهوية أو الإقامة. القيام بتعبئة حقول كلمة المرور ورمز التحقق المائي. النقر على أيقونة إدارة العناوين. العمل على تسجيل بيانات العنوان الجديد. النقر على حفظ.

تسجيل العنوان الوطني للأفراد

العنوان الوطني من أهم الخدمات التي استحدثها البريد السعودي، لما له من أهمية كبيرة في الاستدلال على أماكن الأفراد، وبالتالي سهولة الوصول إليهم، والاستفادة بالخدمات البريدية، فضلًا عن تعاملات التجارة الإلكترونية، وتكمن خطوات تسجيل العنوان الوطني في الطريقة الآتية:

الانتقال إلى بوابة البريد السعودي. الدخول إلى الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد. العمل على تسجيل بيانات الحساب الشخصي في أبشر. العمل على تسجيل بيانات العنوان الوطني المطلوبة لذلك. النقر على أيقونة تسجيل. الانتظار حتى يتم تفعيل العنوان في خلال 24 ساعة. الحصول على رقم المعاملة بعد الانتهاء من تقديم طلب التسجيل في العنوان الوطني.

في النهاية يجب الحرص على تعديل وتحديث العنوان الوطني في أبشر أو من خلال منصة سبل البريد السعودي.