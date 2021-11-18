رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب 1443 وشروط التسجيل فى المساعدات المقطوعة

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب 1443 حيث يبحث العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية المستفيدين من برنامج المساعدات المقطوعة الذي يصرف من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدد كبير من الفئات فى المجتمع السعودي من أجل مساعدة تلك الفئات على تحسين مستوي الدخل الشهري لها.
الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب
مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أحد المساعدات المالية التى تصرف لعدد من الفئات فى المجتمع السعودي الذين يعانون من ضعف الدخل الشهري، حيث إن ذلك البرنامج يقدم لهم راتب شهري لتحسين الأوضاع المالية وتصرف المساعدت المقطوعة للفئات الأتية فى المجتمع السعودي:
- النساء المطلقات والارامل.
- الرجال والنساء فوق ستون عاماً.
- الاشخاص الغير قادرين على العمل.
شروط المساعدات المقطوعة 1443
حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر من أجل التسجيل فى المقطوعة حيث إن تلك الشروط تتلخص في النحو التالي:
- تقدم المساعدات المقطوعة للمواطنين السعوديين فقط.
- يشترط إن يكون المتقدم للحصول على المقطوعة مقيم بالكامل فى الممكلة.
- أذا كان غير مقيم فى المملكة يتم الانتظار 12 شهر قبل التقديم فى المقطوعة.
- إن يكون فى عمر لا يقل عن 35 سنة.
- يجب إن يكون المستفيد لا يزيد الراتب الشهري له عن 3 الاف ريال أو الحد الاقصي للمقطوعة.
- ينبغي عدم أمتلاك مشروعات تجارية تساعد على الربح فى المملكة.
- لابد من إن يكون المستفيد ليس لدية سجل تجاري.
- عدم امتلاك عقارات تساعد على الربح.
رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان برقم الطلب 1443
خصصت الوزارة خدمة رقمية عبر موقعها على شبكة الانترنت من أجل الاستعلام عن اسماء المستفيدين فى المقطوعة إلكترونياً باستخدام رقم الطلب أو رقم الهوية حيث يكون ذلك من خلال التالي:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.
- اختيار من الصفحة قائمة الخدمات الرقمية.
- بعد ذلك تقوم باختيار من القائمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.
- اختيار المقطوعة من الصفحة.
- بعد ذلك تكتب رقم الطلب أو رقم السجل المدني.
- إدخال رقم التحقق البشري الموجود فى الصورة.
- الضغط على زر الاستعلام.
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