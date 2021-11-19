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عمر شويل - جدة كيفية تعديل العنوان الوطني في تطبيق توكلنا؛ يُعد التسجيل في العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين أمر ضروري، وذلك لأن التسجيل في العنوان الوطني يساعد على سهولة الوصول للأشخاص وتحديد أماكنهم، لذلك لابد على المواطنين تعديل العنوان الوطني حيث يمكنهم تعديل العنوان إلكترونياً بكل سهولة عن طريق توكلنا أو البريد السعودي كما يمكنهم طباعته، ومن خلال المقال التالي نوضح لكم طريقة طباعة و تعديل العنوان الوطني في البريد السعودي وتوكلنا.

طريقة تعديل العنوان الوطني في توكلنا

يمكن للأشخاص المسجلين في تطبيق تَوكلنا تعديل العنوان الوَطني إلكترونياً بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تسجيل دخول تطبيق توكلنا من الجوال. ثم الدخول إلى الخدمات. اختيار خدمة العنوان الوطني. ثم النقر على تعديل العنوان الوطني. تدوين العنوان الوطني الجديد. ثم الضغط على تسجيل.

خطوات تعديل العنوان الوطني في البريد السعودي

يُعد التسجيل في العنوان الوطني أمر ضروري حيث يجب على الجميع التسجيل به وذلك لأنه يساعد على سرعة الوصول للأشخاص حيث أطلق البريد السعودي خدمة التسجيل في العنوان الوطني إلكترونياً بسهولة وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبريد السعودي. الضغط على تسجيل العنوان الوطني. ثم الضغط على أفراد وتدوين البيانات المطلوبة. يمكنكم الدخول بالاسم أو برقم الإقامة أو برقم الهوية. تدوين رقم المرور ثم رمز التحقق البشري ثم الضغط على تسجيل دخول. الدخول إلى بيانات العنوان الوطني ثم النقر على تحديث. تدوين العنوان الجديد وتحديده على الخريطة. ثم الضغط على تحديث.

طريقة طباعة العنوان الوطني

يمكن طباعة العنوان الوطني بكل سهولة عن طريق البريد السعودي وذلك بعد تعديل العنوان الوطني عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي للبريد السعودي. الضغط على التسجيل في العنوان الوطني ثم عرض بيانات العنوان الوطني. الضغط على رمز الطباعة. واستكمال الإعدادات الخاصة بالطبع.

وفي نهاية هذا المقال نكون قدمنا لكم كيفية تعديل العنوان الوطني في تطبيق تَوكلنا وكذلك وضحنا لكم طريقة تعديل العنوان الوطني في البريد السعودي وكيفية طباعة العنوان الوطني.