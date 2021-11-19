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احصل على سيارة أو سكن من مؤسسة الوليد بن طلال شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول علي السكن والسيارة في السعودية هو موضوع مقالنا اليوم حيث تعد مؤسسة الوليد بن طلال السعودية من أفضل المؤسسات التي أنشأ الأمير الوليد بن طلال في المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة وتوفير حياة معيشية مناسبة لظروف المعيشة القاسية التي نعيشها. شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول علي السكن والسيارة في السعودية لمعرفة شروط المؤسسة للحصول علي السكن والسيارة في السعودية قم بمتابعة السطور القادمة ألا يتعدى الدخل الشهري للأسرة المتقدم للحصول على سكن من المؤسسة عن 3 آلاف ريال سعودي.

عدم وجود سكن خاص للمتقدم الحصول على سكن من مؤسسة الوليد بن طلال.

شروط الحصول على القرض لا تستوفي المواطن.

لا يجب أن تتوافق الشروط المعلنة من وزارة الإسكان السعودية بخصوص الحصول على سكن مع المواطن المتقدم على سكن المؤسسة.

التقديم على السكن يجب أن يتم مرة واحدة فقط ففي حالة قبولك أو رفضك لا يجب أن تعاود الطلب.

التعهد بعدم بيعك أو تأجيرك للوحدة السكنية التي حصلت عليها من مؤسسة الوليد بن طلال. شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على السيارة:- الدخل الشهري للأسرة المتقدة يجب ألا يتجاوز 3 آلاف ريال سعودي.

عدم وجود سيارة أخرى باسم الشخص المتقدم للحصول على سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال.

أن يتقدم للحصول على سيارة مرة واحدة فقط حيث أن العرض متاح مرة واحدة فقط لكل مواطن سعودي. طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على سكن وسيارة بعد استيفاء شروط المؤسسة للحصول علي السكن والسيارة في السعودية يمكنك معرفة طريقة التقديم عليها وهي:- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للمؤسسة.

النقر على أيقونة “سجل جديد”.

ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك في الموقع والتأكد من صحة ما قمت بإدخاله.

الضغط على زر “تسجيل”. وأهم شرط من شروط المؤسسة للحصول علي السكن والسيارة هو أن يتعهد المواطن السعودي بعدم مساس الممتلكات بأي شيء يخالف شرع الله والدين والعادات والتقاليد المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة احصل على سيارة أو سكن من مؤسسة الوليد بن طلال بهذه الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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