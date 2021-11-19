كم الدفعة الأولى للقرض العقاري بنك الأهلي وشروط العقار 2021

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عمر شويل - جدة كم الدفعة الأولى للقرض العقاري بنك الأهلي من أهم المتطلبات التي ينبغي أن يتم التعرف عليها حتى يتم الاشتراك في مبادرة التمويل العقاري البنك الأهلي والتي وفرها البنك لتمكين العملاء من الحصول على مسكن يتناسب مع أفراد الأسرة، وقد أشار البنك إلى أنه قدم العديد من الخدمات الإلكترونية القيمة وعلى رأسها حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي لذا سنتعرف على شروط التمويل العقاري البنك الأهلي 2021 بالتفصيل كم وفرنا لكم من قبل الدفعة الأولى سكني 2021.

كم الدفعة الأولى للقرض العقاري بنك الأهلي

يسأل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية كم الدفعة الأولى للقرض العقاري بنك الأهلي وقد وفر البنك الجواب في إطار المتطلبات الأساسية للحصول على التمويل العقاري أو تمويل عقاري للسكن ويتمثل ذلك في:

الدفعة الأولى للتمويل العقاري من خلال البنك الأهلي السعودي مُقدرة بحوالي 10%، وحتى 30% بحد أقصى، ويتم حساب القيمة المطلوبة بناءً على نوع العمل، وقطاع العمل الذي ينتمي إليه العميل، بالإضافة إلى طبيعة العقار الذي يرغب في شراءه.

لا بد أن يتم تحويل الراتب إلى البنك والموافقة الرسمية على ذلك.

يشترط أيضًا الحصول على الجنسية السعودية.

ألا يقل عمر العميل عن عشرين سنة ولا يزيد عن ستين سنة عند تقديم الطلب.

شروط العقار في البنك الأهلي

وهناك العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوافر من أجل القبول في برنامج التمويل العقاري من خلال البنك الأهلي، ومن بينها:

يشترط أن يكون العقار لا يزيد عمره عند نهاية سداد التمويل عن 45 سنة.

لا بد أن كون العقار جاهز للنقل والإقامة به أو سكن مهما كان طبيعته سواء شقة سكنية أو فلة.

خطوات تملك العقار من البنك الأهلي

أما عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل تملك العقار فهي:

لا بد من تجهيز جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

يقوم البنك بالتحقق من السجل الائتماني للعميل المتقدم بالطلب.

يتم معرفة سعر العقار.

سداد قيمة الرسوم المطلوبة كدفعة أولى.

وعقب أن يتم التوقيع على طلب التمويل، والموافقة وتوافر الشروط والأحكام يتم شراء العقار ونقل ملكيته إلى البنك ثم يتم توقيع العقود مع العملاء وتسليمهم العقار رسميًا.