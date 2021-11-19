نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التأهيل الشامل عام 1443 وطريقة الأستعلام عن موعد نزول الرواتب في المقال التالي
موعد صرف راتب التأهل الشامل 1443 يعتبر الآن من أكثر الأمور الهامة التي تشغل الكثيرين من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث نجد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة تتابع عملية صرف التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في البلاد كنوع من المساعدة لهم.
الاستعلام عن موعد نزول التأهيل الشامل
عندما يريد المواطن معرفة مواعيد صرف التأهيل الشامل بشكل إلكتروني يجب عليه أن يتبع الخطوات التالية:
- يدخل أولاً على الموقع الخاص بوزراة الموارد البشرة عن طريق هذا الرابط: https://hrsd.gov.sa/ar/query/e3nh.
- بعد ذلك يختار (الخدمات الإلكترونية) ثم تحديد (وكالة خدمات الرعاية).
- بعدها الاستعلام عن ( الإعانة المالية).
- ثم كتابة رقم المستفيد، ورقم الهوية الوطنية له.
- بعد ذلك يتم تحديد نوع الإعاقة، وكتابة الرمز المرئي الموجود على الشاشة.
- في النهاية يضغط على (عرض النتائج).
الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشامل
يجب على الأشخاص الذين يريدون تسجيل التأهيل الشامل أن يحضروا هذه المستندات كما يلي:
- تقديم تقرير طبي مفصل بالحالة الصحية للمواطن.
- عد 4 صور حديثة شخصية وملونة مقاس ( 4×3 ).
- صورة من بطاقة هوية المواطن الوطنية، وأصلها.
- ورقة مختومة من المنشأة التي تحدد قيمة راتبه الشهري بالنسبة للأشخاص العاملين في مؤسسة حكومية أو خاصة.
شروط التأهيل الشامل
توجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن حتى يستطيع الحصول على راتب التأهيل الشامل، مثل:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الراتب مسجل بالفعل عند وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.
- أن يكون المواطن مسجل في الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليقوم بتقديم طلب رسمي ويستفيد من الإعانة الشاملة.
- أن يكون دخل المواطن الراغب في الحصول على هذه الإعانة 4000 ريال سعودي لا أزيد من ذلك.
- أن تكون إعاقته متدرجة ضمن سلم الإعاقات التي يرعاها برنامج التأهيل الشامل، مثل: الإعاقات الذهنية، الإعاقات النفسية، الاضطرابات العقلية، الصرع، الشلل، حالات الإصابة بعيوب خلقي.
- يجب أن يكون المواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة مقيم بداخل الأراضي السعودية.
- من ضمن الشروط أن يكون للمواطن المستفيد حساب في البنك يودع فيه راتبه الشهري.
- ضرورة ألا يكون المواطن المتقدم للحصول على راتب التأهيل الشامل يحصل على أي خدمات إعانة من تلك التي تقدم من مراكز الإيواء.
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