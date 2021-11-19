نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو البوليفارد الرياض سيتي.. ومتى موعد الافتتاح خلال أيام الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمدة شهور قادمة سيكون البوليفارد هو مركز الترفيه الأهم في المملكة، فما هو البوليفارد، وماهي الطرق الإلكترونية لطلب وحجز التذاكر وأين يكون، نشير قبل كل ذلك أن البوليفارد هو ضمن فعاليات موسم الرياض لهذا العام والذي جاء تحت شعار “تخيل أكثر” ويتميز بمنطقة النافورة الساحرة والتي بها التي المقاهي والمطاعم و25 دور سينما.

جاء موسم الرياض مختلفاً عن الموسم الأول مع توسعة في مساحته ليشمل 9 مناطق جذب، وقد تم جلب منطقة “ونترلاند” لعيش تجربة الأجواء اللندنية من خلال الملاهي للألعاب العالمية المناسبة للصغار والكبار.

بوليفارد موسم الرياض

يتضمن البوليفارد سيتي The Boulevard Riyadh أماكن رائعة من المطاعم ومحلات التسوق الممتعة للجنس اللطيف بماركات سعودية وعالمية. البوليفارد الرياض سيتي أنطلق رسمياً في 01 نوفمبر 2021 – ويستمر الافتتاح حتى 01 أبريل 2022.

وتم توفير منطقتي بوليفارد سكوير 1 وبوليفارد سكوير 2 الرائعتين مع شاشات عملاقة على ارتفاع اكثر من 30 متر و102 متجر، مما حفي الزائرين بعيش أجواء استثنائية مع عدسات كاميرات وهواتف في أيديهم لا تتوقف عن توثيق المنطقة التحفة وكأنهم في موقع تايمز سكوير الشهير في نيويورك.

أنظر مقال طريقة حجز تذاكر بوليفارد موسم الرياض

والبحث عن أسعار التذاكر لموسم الرياض riyadh-season 2021-2022 أمرٌ مهم لدى الكثيرين قبل تقديم حجز رسمي عبر موقع تكت ماكس، حيث ينطلق موسم الرياض بفعاليات مختلفة مثل سفاري الرياض(الحياة البرية)، ملاهي ونترلاند، وقرية زمان، ومعرض الرياض للسيارات.

موعد فتح بوليفارد الرياض سيتي

يعد البوليفارد الرياض سيتي من أهم الأحداث المنتظرة وهو أكبر مناطق فعاليات في موسم الرياض للعام الحالي 2021،

موعد افتتاح بوليفارد الرياض سيتي يبدا في 5 مساءا وحتى الـ4:00 صباحاً طوال أيام الأسبوع.

تم افتتاح البوليفارد الرياض سيتي بتوجيهات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، ليكون معلماً وفعالية جميلة ضمن موسم الرياض وقد روعي فيه تصاميم دقيقة ونوعية مع اركان للمطاعم مع ثمان مناطق ثانوية هي ثلاثة اضعاف الموسم الماضي ولكل منطقة فعالياتها الخاصة.