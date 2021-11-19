نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم فتح باب تقديم وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية المعلن عنها من قبل الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها على موقع تويتر، وأظهرت أنها بحاجة للكثير من المواطنين للعمل في إدارة الكسارات والمحاجر التي تتواجد في جميع المناطق التعدينية في السعودية بأكملها، لذا أعلنت عن توفر الكثير من وظائف العمل المتاحة لقبول الأعداد المطلوبة والتي يتطابق عليها الشروط المحددة والمعلن عنها، في هذا المقال سوف نقوم بذكر كيف يمكن التقديم على الوظائف وما هي شروط القبول.

وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالإعلان عبر موقع تويتر الرسمي الخاص بها عن وجود عدد كبير من الوظائف المتاحة وأنها قامت بفتح باب التسجيل للتقديم بها، كما أعلنت أنه يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني أيضاً دون الحاجة للذهاب إلى الجهة المختصة.

ووضحت أيضاً أنها قامت بفتح دورة تدريبية جديدة لتمهيد المتدربين على الوظائف المطلوبة والتي يصل عددها إلى 45 وظيفة لجميع المواطنين في المملكة من الجنسين بشرط أن يتواجد فيهم جميع الشروط المطلوبة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف المطلوبة في قطاع التعدين حتى تصل إلى رؤية المملكة لعام 2030 من خلال تدريب أبناء المملكة لتحقيق هذه الأهداف المرجوة.

مميزات التقديم في وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تتوفر العديد من المميزات في التقديم على الوظائف وهي كالتالي:

تدريب مجاني لمدة 3 أشهر على أيد خبراء وزارة الصناعة والثروة المعدنية. رواتب مجزية وتدرج جيد في سلم الرواتب. تدريب منتهي بالتوظيف.

شروط تقديم وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

لكي تتمكن من التسجيل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية والعمل بها، يجب أن تطلع أولاً على الشروط اللازم توافرها لكي يتم قبولك بإحدى الوظائف المتاحة.

وفيما يلي سوف نقوم بإطلاعك على جميع شروط وزارة الصناعة:

لابد وأن يكون المتقدم على الوظيفة من المواطنين السعوديين أي حاصل على الجنسية.

أن يصل مستواه التعليمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى.

إذا كان خريج من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، فأقل تقدير للقبول بالوظائف جيد.

أما إذا كان مقدم على إحدى وظائف الإدارة، فيجب أن يكون تقديره ماجستير وما فوقه.

لابد أن يترواح عمر المتقدم بين ال 20 عام وحتى ال 35 في حالة كونه حاصل على الماجسنير.

عدم وجود المتقدم بعم آخر.

ضرورة وجود حساب مسجل خاص بالمتقدم في منصة طاقات.

القبول في المقابلة الشخصية.

قيام المتقدم بتادية اختبارات القدرة المعرفية.

هذه هي جميع شروط وظائف وزارة الصناعة الثروة المعدنية المعلن عنها.

طريقة تقديم وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية

بعد معرفة شروط التسجيل في وزارة الصناعة والرواتب الخاصة بها، الآن سوف نقوم بالتعرف على التقديم في موقع وزارة الصناعة، ما عليك إلا اتباع ما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى رابط التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

ثم انقر على مربع أنا لست روبوت.

بعد ذلك قم بالنقر على إنشاء حساب.

من خلال حسابك الخاص بك في منصة طاقات، قم بتفعيل تسجيل الدخول به.

سيتم توجيهك لإستمارة التقديم على الوظائف.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الإستمارة.

بهذا تكن قد قمت بعملية التسجيل على وظائف وزارة الصناعة عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة.