نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تأشيرة الزيارة العائلية 2021 إلى السعودية ومن هم المسموح لهم بالاستقدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية ومن هم المسموح لهم بالاستقدام يهم الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث حددت وزارة الخارجية السعودية الأسعار الجديدة لرسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، والوظائف المسموح لهم بطلب الاستقدام، هل تعامل تأشيرة الزيارة العائلية معاملة الإقامة السعودية وما هي آخر إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية بعد انتشاء الوباء، كل هذه التساؤلات يجيب عنها رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، حيث يرغب الكثير في طلب زيارة أسرهم وذويهم إلى السعودية لقضاء وقت ممتع معهم ولتخفيف الشعور بالغربة بعيدا عن الأبناء أو الوالدين، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكة أسعدت آلاف المقيمين الوافدين إلى المملكة بشأن تمديد تأشيرات الإقامة والزيارة دون مقابل مادي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

نجد تساؤلات كثير حول من هم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى السعودية وهل ينفع طلب زيارة عائلية للأخت، لذا قمنا بإعداد هذا المحتوى للرد على كل هذه الاستفسارات وعرض لأهم شروط الزيارة العائلية ورسوم الزيارة العائلية 2021، فتابعونا.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى السعودية

يمكنكم متابعة طلب الاستقدام من خلال الاستعلام عن طلب تقديم الزيارة العائلية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، حيث يستغرق الطلب حوالي ثلاثة أيام فقط للحصول على الرد، كما يمكنكم الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين والاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا دون الذهاب إلى مقرات الجوازات السعودية.

أما رسوم الزيارة العائلية تبلغ حوالي ألفين ريال سعودي ، وتسمى هذه الرسوم رسوم حكومية، كما يقوم بدفع مبلغ ٢٠٠٠ ريال رسوم دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم دفع هذه المبالغ كرسوم لمرة واحدة فقط.

أما أسعار تأشيرة الزيارة العائلية في حال طلب زيارة عائلية لأكثر من مرة تختلف فيها رسوم تأشيرة الزيارة العائلية كالآتي:

تبلغ أسعار الزيارة العائلية لمدة ٦ شهور ٣٠٠٠ ريال.

تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لمدة ١٢ شهر ٥٠٠٠ ريال.

أما تأشيرة الزيارة العائلية لمدة سنتين ٨٠٠٠ ريال سعودي.

شروط طلب الزيارة العائلية

حددت وزارة الخارجية شروط قبول طلب الزيارة العائلية، حيث يجب على المتقدم بالطلب تعبئة نموذج طلب تأشيرة الزيارة العائلية بطريقة، ويجب أن يكون لديه إقامة سارية، كما يجب عليه سداد رسوم طلب التأشيرة العائلية، ويشترط أن يكون نموذج طلب التأشيرة مختوم ومصدق من جهة العمل أو من الغرفة التجارية، ويمكنكم متابعة باقي الشروط من خلال الدخول على رابط شروط الزيارة العائلية لمعرفة آخر أخبار الزيارة العائلية للسعودية.

هل تعامل تأشيرة الزيارة العائلية معاملة الإقامة السعودية

أعلن السيد عادل حفني رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية عن آخر مستجدات إجراءات السفر إلى السعودية، كما كشف حفني عن موقف تأشيرة الزيارة العائلية والأمصال المعتمدة في المملكة، وفيما يلي تلخيص لكل ما جاء في تصريحاته بخصوص هذا الشأن:

يتم تعامل الزيارة العائلية معامل الإقامة السعودية.

يحق للزوج المطعم بجرعتين في السعودية ضد الوباء أن يسافر ويستقدم أسرته.

من شروط السفر إلى السعودية عمل مسحة لولي الأمر وأسرته في مصر قبل سفرهم مباشرة.

تشترط السلطات السعودية أن يتم الحجر المنزلي للأسرة لمدة خمسة أيام.

أن يتم عمل مسحة طبية ثانية في اليوم الخامس.

يجب أن تكون الأسرة قد أخذت جرعتين، يشترط أن يكون اللقاح من اللقاحات المعتمدة في السعودية، وهذه اللقاحات المعتمدة هي كالآتي: موديرنا. ساينوفاك. أكسفورد استرازينيكا. جونسون آند جانسن. سينوفارم. فاييزر بيونتك.



من هم المسموح لهم بالزيارة العائلية للسعودية

تسمح وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية للوافد المقيم بها أن يقوم بطلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأقاربه، ولكن حددت الوزارة أقارب الدرجة الأولى فقط للإقامة في المملكة عن طريق تأشيرة الزيارة العائلية، وإليكم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى المملكة:

الأب. الأم. الابن. الابنة. الزوجة. الأخ. الأخت.

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

يتساءل الكثير عن خطوات استخراج تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية، ولكن في ظل الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة فأنه يتم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة إلكترونيًا، حيث يمكنكم من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية إتمام عملية استخراج تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تتبع منصة التأشيرات لوزارة الخارجية السعودية، وفيما يلي عرض لهذه الخطوات بالتفصيل:

الولوج إلى رابط منصة التأشيرات الإلكترونية. انقر على خدمة الأفراد. اختر “مقيم” من القائمة المنسدلة. انقر على “طلب زيارة عائلية للمقيمين”. قم بالموافقة على التعهد للمتابعة. ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالمقيم، وهي كالآتي: رقم الإقامة.

تاريخ انتهاء الإقامة. ثم انقر على كلمة “التالي” للانتقال غلى الخطوة التالية. قم بكتابة كافة بيانات طلب الحصول على التأشيرة وهي كالتالي: اسم صاحب الطلب .

الجنسية والمهنة.

رقم الهاتف الجوال.

العنوان والبريد الإلكتروني.

رقم تأشيرة الدخول. إدخال بيانات خاصة بجهة العمل وهي كالتالي: اسم جهة العمل.

رقم السجل. اضغط على “التالي” للانتقال إلى الخطوة التالية. قم بتحديد الغرض من الزيارة. إدخال بيانات المتقدمين للزيارة، وهي كالتالي: اسم المطلوب وديانته.

تاريخ الميلاد ومحل الميلاد.

رق جواز السفر ونوعه.

تاريخ إصدار وانتهاء الجواز ومكانه.

مهنته وجنسيته.

الجنس.

جهة القدوم منه.

البريد الإلكتروني الخاص به.

عدد مرات دخوله المملكة.

العلاقة.

مدة الصلاحية بالأيام.

مدة الإقامة بالأيام.

قم بالضغط على زر “إضافة”.

قم بتكرار كافة الخطوات السابقة في حالة إضافة آخرين. اضغط على كلمة “حفظ”. انقر على خيار “عرض الطلب”. قم بطباعة الطلب إلكترونيًا ثم يجب مصادقته من جهة العمل أو توثيقه من الغرفة التجارية.

أسعار تأشيرة الزيارة العائلية 2021 السعودية

اقر مجلس الوزراء السعودية الرسوم الجديدة المقررة على استخراج تأشيرة الزيارة العائلية 2021/1442 بالمملكة العربية السعودية، حيث تختلف رسوم الزيارة العائلية حسب فترة الإقامة التي يقضيها المضيف في السعودية، ويجب التنويه على أن استخراج التأشيرة في المرة الأولى يتم سداد مبلغ يتراوح ما بين 100 : 250 ريال سعودي، وتختلف قيمة هذا المبلغ حسب البنك الذي يتعامل معه الوافد، وفيما يلي عرض لقائمة الرسوم الجديدة:

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية 2021 لمدة 48 ساعة أن يتم سداد 100 ريال سعودي.

تقرر فرض رسوم تأشيرة المرور للزيارة العائلية لمدة 96 ساعة أن يكون 300 ريال سعودي سواء كان ذلك بالبر أو الجو أو البحر.

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية قصيرة المدة 14 يوم فقط تبلغ قيمتها 300 ريال سعودي.

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية لمدة شهر بمبلغ 300 ريال سعوديّ.

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية لمدة 3 أشهر قيمتها 300 ريال سعودي.

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية 2021 لمدة 6 أشهر بمبلغ 3,000 ريال سعودي.

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية 2021 لمدّة عام بمبلغ 5,000 ريال سعوديّ.

تقرر فرض رسوم الزيارة العائلية 2021 لمدة عامين قيمتها 8,000 ريال سعودي.

رسوم تمديد الزيارة العائلية 2021

يمكن للمقيمون في المملكة العربية السعودية طلب تمديد الزيارة العائلية بشرط دفع الرسوم المستحقة على ذلك، حيث أطلقت الجوازات السعودية بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية خدمة تمديد التأشيرة الزيارة العائلية بعد دفع 100 ريال سعودي، ويمكن سداد هذه الرسوم من خلال طرق مختلفة للسداد منها أجهزة الصراف الآلي.

طريقة تسديد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا

أتاحت الجهات المختصة إمكانية سداد رسوم تأشيرة الزيارة العالية في السعودية بشكل إلكتروني، وجديرًا بالذكر بأن هذه الخدمات الإلكترونية توفر الكثير من الوقت والجهد على المقيمين في المملكة، حيث يمكن دفع رسوم تأشيرة الزيارة العائلية 2021 عبر الدخول مباشرةً على منصة إنجاز الإلكترونية بهذه الطريقة:

الولوج إلى موقع إنجاز الإلكتروني. الخول على “خدمة الأفراد”. اضغط على خيار طلب الحصول على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية. قم بالموافقة على الشروط والأحكام. تأكد من صحة البيانات عند إدخالها لأن الموقع يطلب منك التعهد بصحة ودقة البيانات المدخلة. كتابة كافة البيانات المطلوبة منك في الحقول الفارغة. ينتقل الموقع إلى صفحة أخرى تتضمن الآتي: رقم الطلب المقدم.قة

قيمة رسوم التأشيرة المطلوبة.

ثم يتم تحديد طريقة الدفع المتاحة.

ينبغي عليك في هذه الخطوة إدخال بيانات بطاقة الدفع الخاصة بك.

في الخطوة الأخيرة يجب عليك أن تقوم بطباعة الوصل النهائي، حيث يعتبر هذا الوصل إثبات لتسديد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا.

هل ينفع طلب زيارة عائلية للأخت؟

نعم ولكن يشترط في حال طلب تأشيرة زيارة عائلية للأخت ألا تتجاوز عمرها عن ١٨ عاما، كما يشترط أن يرافقها في الزيارة أحد والديها، ولابد لقبول الطلب توافر الشرطين معا حتى لا يتم رفض طلب تأشيرة زيارة الأخت من وزارة الخارجية والجوازات السعودية.