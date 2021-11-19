نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات موسم الرياض لشهر نوفمبر وديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت فعاليات موسم الرياض للعام الحالي 2021 ، بالعاصمة السعودية الرياض منذ يوم 20 أكتوبر الماضي ، وتقع العروض علي مساحة تبلغ 5.4 مليون متر مربع من الترفيه والتجارب الجديدة والمنتديات والأعمال الثقافية والفنية ، وكان رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، المستشار تركي آل الشيخ قد كشف في وقت سابق عن مفاجآت جديدة تتضمنها المناسبات لهذا العام ، وذلك من خلال الفيديو التعريفي التشويقي الذي نشره عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومدة 5 دقائق ، وتقام الفقرات علي نطاق 14 منطقة ترفيهية مختلفة ، بواقع أكثر من 7500 فعاليه ، يتوسطها ممشي الترفيه داخل البوليفارد بطول 3 كيلومترات تضم علي جنبيها أكثر من مئتي مطعم و مقهى ومتجر ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي قائمة الفعاليات والأنشطة ، وما تحتويه أرض مدينة البوليفارد ، مع بيان فعاليات موسم الرياض لشهر نوفمبر وديسمبر ، ونعرض لكم طريقة الحجز لتذاكر تلك العروض.

فعاليات موسم الرياض لشهر نوفمبر وديسمبر

يقام في مدينة الرياض الموسم الحالي 2021 م من موسم الرياض الترفيهي بالعاصمة السعودية ، بكم من الفعاليات والحفلات والمناسبات في شهر ديسمبر و نوفمبر في موسم الرياض نتعرف عليها من خلال هذه الفقرة :

تجري الفعاليات علي نطاق 14 منطقة ترفيهية مختلفة.

أكثر من 7500 فعالية.

ممشي ترفيهي بطول 3 كيلو متر.

ما يزيد علي الـ 200 مطعم ومقهى ومتجر.

عدد 4 مسارح ، ومنطقة أرينا عالمية.

12 استوديوهات عالمية ، وأكثر من 500 لعبة إلكترونية ترفيهية.

19 ملعب بادل تنس وملعب جولف.

أول وأكبر سكاي لوب متنقل بالعالم بطاقة تزيد علي 40% .

العديد من الأمسيات الشعرية ، ومنتدي للشعر ، وعروض حوارية شعرية.

تجربة للتقاتل في 5 عصور مختلفة ، وتجربة لركوب الدبابات الحربية ، والرماية بالذخيرة الحية ، مع 15 ميدان تفاعلي.

تجربة الشجرة العملاقة في الرياض في الفترة الحالية.

وضمن فعاليات لموسم الرياض المناطق لرحلات السفاري والتفاعل مع الحيوانات الأليفة.

مهرجان الرياض للألعاب ، ومهرجان الأنمي السعودي.

معرض للألعاب الإلكترونية ، و ركن للعطور ، والمجوهرات بموسم الرياض.

7 معارض للسيارات والعروض الفنية والموسيقية.

مطاعم عالمية للمرة الأولي بالمهرجان ، و3 مقاهي عالمية للمرة الأولي بالمملكة عموما.

23 فندق عالمي بسعة 100 غرفة ، وسينما فاخرة بـ 7 شاشات للعرض.

4 متاجر لأرقي الماركات العالمية.

2% مناطقة مجانية الدخول ، وقيمة أقل بـ 40 % لأسعار التذاكر.

من إجمالي الأنشطة للحفلات الغنائية.

مساحة مخصصة لاكتشاف المواهب.

مباراة كرة قدم عالمية بمشاركة نجوم الكرة العالمية : ” نيمار البرازيلي ، ليونيل ميسي الأرجنتيني ، كليان مبابي الفرنسي “.

مزيج عالمي من التشويق والعصرية والتفرد.

عروض مسرحية علي مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومنذ انطلاق فعاليات موسم الرياض ، ترصد وكالات الأنباء العالمية نجاح موسم الرياض ، و من المتوقع إقامة حفل ختام نهاية لموسم رياض لعام 2021 .

فعاليات نوفمبر وديسمبر

يقدم موسم الرياض مجموعة من النشاطات في شهر نوفمبر الجاري و ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض ، و نعرض لكم بيانها وطريقة حجز التذاكر كالآتي :

حفلات موسم الرياض غنائية ، و هولوغرام.

عروض سيرك عالمية – وعروض سحرية.

منطقة عرض أسلحة – وفعاليات قتالية.

معارض للمجوهرات – وديوانية.

مطاعم – وعروض كارتونية.

ألعاب ترفيهية واقعية – ومعرض ألعاب إلكترونية.

فعالية استكشاف المواهب – وفعالية للجولف.

وعن طريق الموقع يمكنكم متابعة جدول فعاليات موسم الرياض من الفترة الحالية وحتي ديسمبر ، حيث يشارك النجم العالمي ليونيل ميسي ، مع نادي ألميريا الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني ضمن فعاليات موسم الرياض.

طريقة حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض

أعلن الموقع الرسمي يوم 20 أكتوبر الماضي بداية فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية ويمكن الحجز كالآتي :

أولاً ندخل علي الرابط الخاص بموقع موسم الرياض.

ثانياً نقوم بالتسجيل علي الموقع لحساب جديد.

نقوم بوضع البيانات المطلوبة : ” الاسم – تاريخ الميلاد – البريد الإلكتروني – الجنسية “.

تسجيل مستخدم جديد علي Ticketmx.

ستظهر لك قائمة الأحداث المتاحة وأسعار كل منها.

تقوم باختيار الحدث أو الفعالية المراد حضورها.

تضغط عليها ليت توجيهك لصفحة الشراء والدفع.

تقوم بتسديد القيمة المالية وتأكد الحجز ، وتستطيع القيام بكافة تلك الخطوات من خلال تطبيق ” تخيل أكثر Imagine More “.

وترعي الهيئة العامة للترفيه المهرجان الاستعاراضي و فعالياته في موسم الرياض و يستمر حتي منتصف شهر ديسمبر المقبل و لأكثر من شهرين بداية من أيام شهر أكتوبر و نوفمبر ويحتوي بوليفارد و سفاري والعديد من الحفلات علي مستوي المملكة الترفيهية.