نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل مشروع سكني يعلن الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية في حالتين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع سكني يعلن منذ قليل عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، الإعفاء من سداد قيمة العقار و5 مميزات أخري ضمن المشاريع التي تحت الإنشاء وذلك في حالتين يجب توافرها، كما أوضح أيضا العديد من المزايا الأخري التي تجعل الإقبال كبير حول التقديم في المشاريع تحت الإنشاء حيث يعد الحل الافضل لسكن الأسر السعودية، نظراً للتكامل الموجود في تلك المشاريع حيث تضمن لك توفير جميع المرافق والطرق وبنية تحتية متطورة، كما تمتاز بتوع التصميم وذلك في أكثر من 80 مشروع سكني يوفر 132 ألف وحدة سكنية جديدة. 70

مشروع سكني

أعلن سكني التابع لوزارة الإسكان عن شروط الدعم السكني لكل أسرة سعودية يبلغ المستفيد فيها عمر 25 فما فوق للتمتع بالحصول على الدعم السكني، والمخططات السكنية الجديدة التي توفرها الوزارة إلي الأسر السعودية، بالإضافة إلي توفير مجموعة كبيرة من مبادرات الدعم السكني التي تخدم الملايين بالمملكة العربية في كل الجهات سواء كانت عسكرية أو مدنية أو تعليمية أو دعم الأرامل والمطلقات أو العديد من المبادرات السكنية الجديدة، والقروض العقارية التي تم توفيرها لخدمة الأسر السعودية.

مخططات سكنية جديدة

الإعفاء من سداد قيمة العقار

اعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توافر 8 مخططات سكنية جديدة ليصل إجمالي المخططات السكنية التي تم طرحها 205 مخطط سكني، يوفر 176 ألف قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين، حيث شملت 8 مخططات الجديد مناطق الرياض وتبوك والمنطقة الشرقية وجازان، منها 4 في محافظة عفيف ومحافظة السليل ومحافظة حفر الباطن، محافظة بيش.

إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين.

إمكانية تخفيض قيمة الدفعة الأولى إلي 5% بدلاً من 10%.

إمكانية تقسيط قيمة الدفعة الأولي

تحمل المملكة قيمة ضرائب القيمة المضافة للمسكن الأول، فيما حددت أن اقصي سعر شراء 850 ألف ريال سعودي.

يتم دفع الأقساط من أما متزايد أو متناقص بحيث توفر افضل طرق السداد إلي المواطنين السعوديين.

تتعدد المميزات التمويلية في المشاريع تحت الإنشاء والتي شملتفي حالة حدوث عجز أو وفاة، كما ضمت أيضا المميزات التالي:

فيما أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن خدمة التطبيقات الهندسية النموذجية الجديدة إلكترونياً، حيث تهدف الخدمة الجديدة إلي توفير الوقت والجهد للمستخدمين الذين اختاروا خدمة البناء الذاتي على الأراضي السكنية التي اتاحتها وزارة الإسكان للمستفدين، تسعي وزارة الإسكان في تقديم العديد من الخدمات إلي كافة مستفيدين الدعم السكني.

دعم الصندوق العقاري

أعلن الصندوق العقاري المدعوم من قبل وزارة الإسكان بالمملكة عن إجمالي ما تم إيداعه في حساب مستفيدي الدعم السكني خلال هذا الشهر والذي تجاوز 500 مليون ريالاً سعودياً، كما أشارت التقارير أن أن الصندوق قام بإيداع أكثر من 23 مليار ريال منذ يونيو 2017، وذكر منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أنه تم تخصيص 525 مليون ريال من دعم شهر سبتمبر إلي أرباح التمويل العقاري.

مميزات مشروع سكني

تتميز مشاريع سكني بتوافر جميع الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والتجارية بالإضافة إلي المساحات الكبيرة الخضراء والحدائق العامة وذلك بأسعار تنافسية مع إمكانية تملكها بسهولة ويسر، حيث تقع جميع المشاريع السكنية بجوار المدن السكنية الكبري فى المملكة العربية السعودية، حيث تكون المشاريع السكنية علي قرب من المطاعم الكبري والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات.

رابط مشروع سكني

حدد مشروع سكني أسعار الوحدات السكنية الجديدة في المدن التالية الدمام وجدة والرياض والمدينة المنورة حيث تتراوح الأسعار ما بين 250 إلي 750 ألف ريال للوحدة السكنية، كما يمكنك الآن عبر رابط مشروع سكني الاستعلام عن حجز الوحدة السكنية ومعاينة الوحدة السكنية.

يذكر أن تطبيق سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية سجل أكثر من 22 مليون عملية تحميل من التطبيق الإلكتروني منذ بدء الإعلان عن تطبيق سكني، حيث يتيح التطبيق الإلكتروني الكثير من الخيارات السكنية التمويلية المتنوعة كما يساعد في الإجراءات التي تسهم في إمكانية تملك الوحدات السكنية الجديدة حيث يمكنك من خلال التطبيق الإلكتروني التعرف علي مساحات الأراضي السكنية الجديدة وأتاحت الفرصة لحجزها، كما يمكنك الآن تحميل التطبيق الإلكتروني الجديد لمشروع سكني بكل سهولة من المتجر الالكتروني.

مشروع سكني يدعم الأرامل والمطلقات

حقق مشروع سكني العديد من الإنجازات خلال الفترات الماضية حيث استطاع خلال الفترة الماضية في توفير وحدات سكنية إلي أكثر من 208 ألف أسرة، وتتسارع الأسر في الاستفادة من مشروع سكني وذلك لما يحققه من إنجازات كبيرة وتسهيلات متميزة بالإضافة إلي التطويرات الجديدة، كما يقوم مشروع سكني بدعم الأرامل والمطلقات وفقاً لعدة شروط من أهمها أن تكون المواطنة تحمل الجنسية السعودية، كما يجب أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية علي الأقل سنة قبل التقديم، والعديد من الشروط مثل عدم امتلاك المرأة المطلقة والارملة علي ممتلكات كما يجب أن يكون مر علي الطلاق عام، حيث تصل نسبة دعم الأرامل والمطلقات بنسبة 100%، كما أوضح برنامج سكني الفئات المستحقة لدعم سكني.

طريقة التسجيل في برنامج سكني

أكدت وزارة الإسكان السعودية علي آلية التسجيل فى برنامج سكني وذلك من خلال التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان ثم تجهيز بطاقة الأحوال وتسجيل البيانات المطلوبة.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل بشركة المحمول.

تسجيل تاريخ الميلاد.

التحقق من الرمز المرئي.

يقوم الموقع الإلكتروني بإرسال رساله نصيه علي الهاتف بها رقم تسجيل الدخول.

المستفدين من الوحدات السكنية الجديدة

أعلن برنامج سكني عن إجمالي المستفيدين من برنامج سكني خلال الشهر الماضي تجاوز 37262 أسرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، كما يستمر برنامج سكني في توفير الوحدات السكنية الجديدة إلي المواطنين من خلال التطبيق الإلكتروني لبرنامج سكني، وأكد الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان السعودية أن أعداد الذين سكنوا الوحدات السكنية الجديدة خلال الشهر الماضي 10524 أسرة سعودية.

خطوات الحصول على الأراضي السكنية المجانية

يستطيع المواطن السعودي الحصول على الأراضي السكنية المجانية عبر التسجيل فى موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني وزارة الإسكان السعودية. الضغط على قائمة الصفحة الرئيسية. إختيار البرامج والمبادرات ومنها الضغط على كلمة سكني. القيام بتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. تسجيل رقم الهوية الوطنية وباقي البيانات والمعلومات المطلوبة ثم القيام بالحجز.

مخططات سكنية جديدة

أعلن برنامج سكني عن توفير خمس مخططات سكنية جديدة في الرياض توفر 2009 قطعة أرض للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول علي وحدة سكنية جديدة وذلك حسب المخططات التالية:

مخطط 411 في محافظة المجمعة والذي يقدم 52 قطعة أرض سكنية.

مخطط عفيف 843 والذي يقدم 934 قطعة أرض في محافظة عفيف.

مخطط 254 والذي يقدم 61 قطعة أرض في محافظة الحريق.

مخطط ام كداد التابع للمنطقة الشرقية والذي يقدم 759 في منطقة حفر الباطن.

مخطط رغوة الجنوب في محافظة خميس والذي يقدم 203 قطعة أرض بمنطقة عسير.

برنامج سكني يوضح القروض السكنية للعسكريين ( مبادرة دعم العسكريين)

أتاح برنامج سكني القروض السكنية للعسكريين المتواجدين في الخدمة أو في العمل العسكري من خلال مبادرة دعم تصل إلي 20% من قيمة العقار فيما لا تتجاوز 140 ألف ريال سعودي، حيث يتم تمويلها من خلال برنامج القرض العقاري أيضا والذي يصل إلي 500 ألف ريال سعودي لشراء وحدة سكنية جديدة. ويذكر أن برنامج سكني قد أعلن عن تعليق إستقبال طلبات الدعم الجديدة للمدنيين والعسكريين وذلك منذ بداية من شهر يونيو العام الماضي وإلي الآن لم يعلن عن إعادة فتح مبادرة دعم السعوديين العسكريين في الاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء أو الوحدات السكنية الجاهزه، فيما اتاحت وزارة الإسكان عبر سكني رقم مجاني (920033321) للاتصال للاستفسارات.

مساحة الوحدات السكنية الجديدة

أعلن سكني عن مساحة الوحدات السكنية الجديدة ضمن المشاريع التي أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة والتي نوهت علي تجاوز بعض المساحات السكنية الجديدة عن 500 متر مربع، مكونة من 4 غرف نوم في التصميم الأول، وثلاث غرف نوم في التصميم الثاني، علي جانب آخر كشفت الوزارة عن أنواع الدعم المقدم للحصول علي وحدة سكنية منها قرض العقاري المدعوم ودعم الوحدة السكنية المدعم.

مبادرة تجديد المساكن

تعد مبادرة تجديد المساكن التي تم تعليقها موقتاً من المبادرات التي تقدم حلول إلي المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان، حيث تشمل تلك المبادرة الراغبين في شراء وحدات سكنية عمرها 15 عام، وتكون تلك الوحدات جاهزة للاستلام بها جميع الخدمات والاحتياجات، ومن ابرز مميزات تلك الوحدات أنها بالقرب من المناطق السكنية، حيث يحصل فيها المستفيد علي قرض مدعوم يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بالإضافة إلي 100 ألف ريال تجديد مسكن.

فحص جودة البناء

اتاحت وزارة الإسكان بالمملكة إمكانية فحص جودة البناء للمستفدين المقبلين علي البناء سواء من خلال الافراد أو المطورين العقاريين عن طريق مهندسين معتمدين لديهم الخبرة الكافية حيث يحصل الوحدة السكنية إلي شهادة الجودة بعد الانتهاء من عملية فحص المبني وذلك بعد دفع الرسوم المقررة والتي تقدر 2800 ريالاً سعودياً إلي لكل وحدة سكنية عن طريق المطورين العقاريين، أما في حالة الفحص من خلال الأفراد يتم الإستعلام عن الرسوم من خلال الحاسبة التقديرية، فيما أعلن سكني عن مبادرة دعم المدنيين في الحصول علي الوحدات السكنية الجديدة وذلك بإضافة دعم إضافي غير قرض التمويل العقاري المدعوم.

مشروع ضاحية الجوهرة

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة عن استمرار العمل في مشروع ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة والذي يقدم 5000 وحدة سكنية جديدة للمواطنين السعوديين، وتتميز مشروع ضاحية الجوهرة من القرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية والطريق السريع للمدينة المنورة وعلي بعد 25 دقيقة من وسط البلد، فيما أعلنت وزارة الإسكان عبر سكني علي استمرار إستقبال الحجوزات للوحدات السكنية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق سكني.

مشروع مسكن هايتس

يعد مشروع مسكن هايتس احد احدث المشاريع السكنية الجديدة التي أعلن عنها برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عبر موقعه الإلكتروني والتى يوفر العديد من الوحدات السكنية مختلفة الأنواع تشمل الفلل و تاون هاوس بمساحات تناسب كافة الأذواق، يستطيع المستفيدين من معاينه الوحدات السكنية الجديدة قبل الحجز من خلال زيارة المركز الشامل فى الرياض او من خلال الموقع الإلكتروني سكني.

منتج شراء الوحدات السكنية من السوق

أتاح برنامج سكني خدمة الحصول علي قرض عقاري مدعوم الأرباح لشراء وحدات سكنية من السوق حيث يحق للمستفيد إختيار المكان المناسب له ولأسرته وفقا إلي المعايير والضوابط التي حددتها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، حيث يتميز شراء وحدات سكنية جديدة من السوق في اختيار ما يناسب المواطنين في مساحة الوحدة السكنية الجديدة والسرعة في تمكين المستفيدين من إتمام عملية الشراء.

مميزات الوحدات السكنية تحت الإنشاء

أعلنت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الإسكان عن إمكانية شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء والتي تتميز بالعديد من المزايا من أهمها خفض نسبة التكاليف وتحمل وزارة الإسكان قيمة الضرائب المضافة بالإضافة إلي الحفاظ على حقوق المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة تحت الإنشاء فيما اشترطت الوزارة علي أن تكون الوحدات السكنية مطابقة إلي المواصفات والمعايير التي أكدت عليها وزارة الإسكان.

يسعي برنامج سكني إلي خدمة أكثر من 300 ألف أسرة سعودية خلال العام الجاري تتناسب مع احتياجات المواطنين المستفيدين والذي تنطبق عليهم الشروط والمعايير حيث تم ضخ ما يقارب من 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص والذي وفر 90 الف أرض سكنية تماشياً مع خطة المملكة في نسبة تملك السعوديين في 2030 إلي 70%.

التواصل مع سكني

أعلن الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان سكني عن الرد عن الطلبات والاستفسارات الخاصة بالعملاء والتي شملت الوحدات السكنية الجديدة والتي تحت الإنشاء كما شملت الإستفسارات أيضاً الأراضي السكنية والبناء الذاتي من خلال التواصل مع مركز الإتصال الموحد للعناية بالمستفيدين عن طريق الإتصال برقم 199090 أو من خلال خدمة راسلنا على موقع سكني، طبقاً للتسهيلات التي يقدمها برنامج سكني لتملك السعوديين تعلن وزارة الإسكان عن خدماتها عبر المنصات الرقمية، حيث استقبل تطبيق سكني 157 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية، حيث يتيح التطبيق الخدمات والمزايا التالية:

إصدار العقود والحجز الفوري، عبر التطبيق الإلكتروني.

حجز الوحدات السكنية.

واختيار الجهه التمويلية المناسبة للمواطنين والاستفادة من التصاميم الهندسية.

الإستفادة من خدمات المستشار العقاري.

خطوات الحصول على الدعم السكني بنظام النقاط

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة عن طريقة الحصول على الدعم السكني بنظام النقاط، حيث يتم احتساب قيمة الدعم السكني بمعيار وفقا إلى عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري عن طريقة اضافة نقاط، يبدأ وضع النقاط من نقطة إلى 20، ونوضح لكم مثال على ذلك فى حالة كان راتب المتقدم 3 آلاف ريال كحد أقصى يحصل المستفيد على 20 نقطة، وفى حالة كان عدد أفراد الأسرة 6 فأكثر يحصل المستفيد على 20 نقطة، وتتم دراسة كل الحالات ووفقا إلى الأوليات يتم صرف الدعم السكني، يذكر أن وزارة الإسكان قدمت دعم سكني للزوجة ضمن المبادرات الجيدة التي تقدمها الوزارة.

دعم منسوبي التعليم

تقدم وزارة الإسكان دعم منسوبي التعليم يبدأ بنسبة خصم 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى قرض التمويل العقاري الذي يتجاوز 500 ألف ريال سعودي، وتقليل التكاليف الإدارية، كما وفرت أيضاً قروض إضافية إلى منسوبي التعليم ممزوجة بالعمر الحالي للعاملين بالمنظومة التعليمية الراغبين فى وحدة سكنية مثال على ذلك إذا كان عمر منسوبي التعليم ما بين 45 إلى 49 عام يستحق قرض إضافي بقيمة 85 ألف ريال.

حاسبة الدعم السكني

يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين في معرفة قيمة الدعم السكني الدخول على رابط حاسبة الدعم السكني ويتطلب من المواطن دخول بعض البيانات والمعلومات الآتية:

قيمة التمويل.

مدة التمويل.

عدد أفراد الأسرة.

الدخل الشهري.

ثم القيام بالضغط على المربع الموجود في اليسار المكتوب بجواره”إني أطلعت على إخلاء المسؤلية” ثم الضغط على احسب بعدها ستظهر لك نتيجة الدعم المخصص.

شروط الحصول على الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان السعودية عن الضوابط الجديدة إلي مستحقي الدعم السكني والتي ضمت بعض المعايير الهامه والتي أبرزها أن يكون المستفيد من الدعم السكني من السعوديين ويتم إستثناء الجنسية للنساء المتزوجات من رجال سعوديين، كما يصرف الدعم السكني أيضاً إلي الفئات الفقيرة والمتوسطة الأقل دخلا، كما يجب أن يصرف الدعم السكني لمرة واحدة فقط اخر 5 أعوام، وذلك للاستفادة من مشروع سكني.

تحميل تطبيق سكني

كشفت وزارة الإسكان السعودية عن تطبيق سكني المتاح مجاناً علي متجر جوجل بلاي وابل ستور، يمكنكم تنزيل التطبيق والاطلاع على أبرز ارقام وخدمات وزارة الإسكان وخاصة الدعم السكني، والأراضي المجانية.

وصلنا معكم إلي ختام شرح عاجل مشروع سكني يعلن الإعفاء من سداد قيمة الوحدة السكنية في حالتين فقط.