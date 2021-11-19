نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي علي تامين السيارات بالمملكة ومعرفه المميزات وكيفيه الاشتراك بسهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي علي تامين السيارات من اهم العروض الحديثة التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما اعلن عنها مصرف الراجحي عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. كما تم الإعلان عن بعض العروض الحديثة والمنتجات التمويلية أيضا التي تم إطلاقها في خلال الشهر الحالي. والتي من اهم هذه العروض والمنتجات عروض عبد اللطيف علي كيا 2020 و 2021 ومعرفه السيارات التي شملتها العروض. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن التمويل الجديد من الأهلي لجميع مواطني المملكة ومعرفه الشروط وكيفيه الحصول عليه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل التي اعلن عنها المصرف ومعرفه جميع المميزات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح وتوضيح كيفيه الاشتراك في العروض بكل سهوله من خلال المقالة الأتية.

عروض الراجحي علي تامين السيارات

اعلن الراجحي عن عروض الحديثة والتي شملت التامين علي السيارات لجميع مالكي المركبات بالمملكة. والتي قد تتعرض إلي الكثير من المخاطر المرورية خلال قياده المركبة في أي لحظه ما مهما توخينا الحذر الشديد. لذلك تم إطلاق هذه العروض لجميع المواطنين بالمملكة مع مجموعه واسعه أيضا من برامج التامين علي السيارات.

مميزات تامين السيارات

كما اعلن الراجحي أيضا عن اهم المميزات في برامج تامين السيارات والتي سوف نقوم بتوضيحها إليكم كما تم الإعلان عنها:

حماية من الخسائر المالية بالإضافة إلي تغطيه تأمينية فوريه.

المساعدة في المطالبات جميع أيام الأسبوع وعلي مدار الساعة.

المطالبات سريعه وعادله.

10% خصم من خلال تطبيق الراجحي.

كما اعلن الراجحي أيضا عن اهم الاستثناءات القياسية للبرنامج والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

الإصابة أو الوفاة لأي فرد من أفراد اسره المشترك أو سائقيه.

مخالفه من انظمه المرور مثل تجاوز السرعة.

الأضرار الناتجة عن عمليات تحميل السيارة أو تفريغها.

النطاق الجغرافي غير مشمول بالوثيقة.

كيفيه الاشتراك في برنامج تامين السيارات

كما اعلن مصرف الراجحي عن طريقه وكيفيه الاشتراك في عروض الراجحي علي تامين السيارات وذلك عن طريق الذهاب إلي احد فروع المصرف الموجودة في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي الرقم 920003344.