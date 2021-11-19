سلفة بدون تحويل الراتب تمويل فوري من المنصة

سلفة بدون تحويل الراتب تمويل فوري للمواطنين من منصة سلفة الإلكترونية، حيث أن منصة سلفة تم إنشائها لمساعدة المواطنين في سد الاحتياجات الضرورية، وتعتبر هذه المنصة من أهم المنصات التي تقدم تمويل فوري، كما أن تلك المنصة تتمتع بتقنية إلكترونية عالية ونظام حماية آمن، تتمتع بسهولة الاستخدام عند التعرض لأي أمر طارئ يحدث بشكل مفاجئ، وتلك المنصة المتاحة لتقديم تمويل شخصي سريع لها مميزات عديدة، فإن موقعنا الإلكتروني سوف يقدم نبذة عن مميزات المنصة وخطوات الحصول علي هذا التمويل الشخصي.

شروط تمويل سلفة بدون تحويل الراتب

إن منصة سلفة تقدم تمويل شخصي ميسر للمواطنين، وهذا التمويل يرغب في الحصول علية العديد من المقيمين بالمملكة، لذلك أوضحت المنصة شروط التقديم علي التمويل إلكترونيا، وهذه الشروط تكون كالتالي:

تشترط المنصة أن يكون المتقدم من المواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط.

يجب أن يكون عمر كل مواطن متقدم يتراوح بين 18 عام إلي 60 سنة، ولكن لابد أن يكون هذا المواطن ذو أهلية كاملة.

المواطن المتقدم يجب أن يكون من العاملين في أي قطاع بالمملكة، ويلزم أن يكون أي مواطن علي رأس هذا العمل إذا كان حكومي فترة لا تقل عن 3 أشهر، أما العاملين في القطاع الخاص لابد ألا تقل فترة العمل عن 6 أشهور.

يتطلب من المتقدمين أن لا يقل راتب العمل الشهري عن 4 ألاف ريال سعودي.

خطوات التقديم علي التمويل الميسر

هناك رابط إلكتروني يمكن للمواطنين الدخول علية للحصول علي تمويل سلفة بدون تحويل الراتب، والخطوات كالتالي: