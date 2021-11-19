كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة 1443

لا شك أن معدلات البحث عن الإستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية تتزايد بشكل كبير من جانب المقيمين بالمملكة على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر الإلكترونية لتقدم من خلالها العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين السعوديين والمقيمين، ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها خدمة الإستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وعلى الجانب الآخر فقد حرص الملايين من المقيمين داخل المملكة بالدخول إلى منصة أبشر والإستعلام عن ميعاد تجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم بعد أن فرضت الحكومة السعودية غرامات تأخير على كل المقيمين الذين يتخلفوا عن تجديد إقامتهم في الموعد المحدد، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرة من الممكن قيام الحكومة بترحيل المخالفين، والآن نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن صلاحية هوية المقيم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، فتابعونا.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

تقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

في البداية عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم قم بتسجيل الدخول على الموقع.

وبعد ذلك ابحث عن خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة ضمن الخدمات المطروحة على الموقع.

وأخيراً الآن يجب عليك إدخال رقم إقامتك ورمز التحقق وستظهر كافة المعلومات عن إقامتك.

وهكذا نكون قد استعلمنا عن صلاحية هوية المقيم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

غرامات التأخير عن تجديد الإقامة

حرصت الحكومة السعودية على إصدار قوانين جديدة من شأنها دفع المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى الإلتزام بتجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم في الموعد المناسب وعدم مخالفته أو التأخير عنه، فقد حددت غرامات مالية في حالة التأخير عن ميعاد تجديد الإقامة مقدارها 500 ريال سعودي، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية يرتفع المبلغ ليصل إلى 1000 ريال سعودي، وعند تعمد المقيم عدم تجديد إقامته يصل الأمر إلى ترحيله فوراً خارج المملكة.