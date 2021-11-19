نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض كنف لربة المنزل وكيفية التقديم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض كنف لربة المنزل وكيفية التقديم والمستندات المطلوبة ، لقد كثرت التساؤلات كثيرة بين السيدات المستحقات لقرض كنف ، وقرض الكنف ليس الأول من نوعه الذي يقدمه بنك التسليف السعودي أو ما يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية ، لكن هذا القرض جاء كمنقذ لكثير من النساء في ظروفهن وظروفهن المختلفة ، لذلك تركز الاهتمام.

حول ماهية هذا القرض وما هي الشروط التي يجب توافرها للحصول عليه ، لذلك من خلال موقع ثقفني نستعرض النقاط الهامة وشروط قرض كنف لربة المنزل.

شروط قرض كنف لربة المنزل

جاء قرض كنف كنتيجة لمبادرة مهمة من بنك التسليف التجاري ، حيث أطلق قرضاً باسم قرض كنف ، والذي تم تقديمه خصيصاً للنساء لمساعدتهن ، وخاصة للمطلقات والأرامل والمعيلات وربات البيوت والمتقاعدين. ، على أمل سد جزء من احتياجات الحياة العديدة التي لا يستطيعون تحملها. كما يستخدم القرض لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة التي بدأتها هؤلاء النساء وفتح سبل عيش جديدة لهن. دعونا الآن نستعرض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على قرض كنف في عدة نقاط:

يجب أن يتراوح عمر المرأة بين 25 و 55 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 8000 ريال سعودي.

التعريف بالهوية الوطنية للسيدة المتقدمة.

اشرح العنوان بالتفصيل. وثيقة تحتوي على راتب الكفيل ، ويجب ختمها قبل مرور 60 يومًا.

الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض كنف

يجب عليك إحضار بعض الأوراق والمستندات المهمة المطلوبة للحصول على قرض كنف من بنك التسليف السعودي في المملكة العربية السعودية ، وهي كالتالي:

نسخة من بطاقتها الشخصية وقيد العنوان الوطني الخاص بها بالبريد.

نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بك. أحضر رقم IBAN الشخصي الخاص بك مختومًا من البنك.

إحضار صورة من بطاقة هوية الكفيل. رقم الآيبان الشخصي للكفيل مختوم من البنك.

أما ربة المنزل فيطلب منها إحضار استمارة 105 مختومة من البريد ، أما الموظفة فيطلب منها إحضار استمارة 104 مختومة من البريد.

كيفية التقديم لقرض كنف لربة المنزل

بعد معرفة شروط قرض كنف لربة المنزل والمستندات المطلوبة للتقديم واستيفاء الشروط ، يبقى أمر التسجيل هو الخطوة الأخيرة للحصول على قرض كنف ، ويتم التسجيل في الخطوات التالية: