عروض جرير جوالات هواوي نوفمبر وأحدث خصومات 2021

عروض جرير جوالات هواوي نوفمبر وهو شهر مهرجان الخصومات والذي تشارك فيه العديد من الجهات في المملكة العربية السعودية من بينها مكتبة جرير والتي توفر العروض والخصومات لتلبية احتياجات المواطنين ومن بين أفضل العروض، هي عروض جرير للجوالات سامسونج والتي تنافس بشكل كبير عروض جرير للجوالات 2021 هواوي الحديثة والتي تختلف أسعارها بحسب الإمكانيات، وسوف نتعرف على عروض جرير اليوم الجمعة البيضاء بالتفصيل.

عروض جرير جوالات هواوي نوفمبر

توفر المكتبة من خلال عروض جرير عدد من التخفيضات المختلفة على أجهزة الجوال من إنتاج هواوي ومن أفضل التخفيضات:

جوال هواوي نوفا 8 أي والذي يضم عدد كبير من المميزات والإمكانيات المختلفة حيث يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11 بالإضافة إلى أن الجهاز يدعم شبكات 4G ويعمل الجهاز لفترات طويلة متواصلة بفضل البطارية بقوة 4300 مل أمبير، ويأتي الجهاز بعدد 4 كاميرات مختلفة الدقة حيث تكون الكاميرا الأولي 64 ميجا والثانية 8 ميجا وتأتي الكاميرات الثالثة والرابعة بنفس الدقة والمقدرة ب 2 ميجا بكسل وتوفر المكتبة الجوال بسعر 1399 ريال سعودي فقط.

جوال هواوي Y7a ويأتي الجهاز باللون الأسود والأخضر ويتميز الجهاز بالسرعة العالية في الاستخدام نظرًا لاحتوائه على ذاكرة نظام تقدر ب 4 جيجا ومساحة للتخزين بسعة 128 جيجا بايت، أيضًا يأتي الجهاز ببطارية تدوم طويلًا بقوة 5000 مل أمبير ويحصل العميل على الجوال بسعر 729 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال.

كما أن عروض الجوالات تشمل هاتف هواوي نوفا 8 والذي يأتي بألوان متعددة وشكل جذاب حيث تم تصميم الكاميرا بشكل أنيق يجذب إليه المستخدمين ويتوفر الجهاز بمساحة 128 جيجا بالإضافة إلى ذاكرة نظام تقدر ب 8 جيجا رام وتوفر المكتبة الجوال بسعر 1899 ريال سعودي فقط.

أفضل جوال هواوي بسعر رخيص

تعمل المكتبة على توفير أجهزة بسعر منخفض لتلبية طلبات جميع المستخدمين، ومن أهم هذه الأجهزة: