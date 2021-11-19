تمويل شخصي بالبطاقة بدون ضمانات بالبطاقة لتسديد الديون وعمل مشروعات صغيرة

يبحث الكثير من الشباب والكثير من الأشخاص العاطلين عن عمل ولكن قد لا يساعدهم الحظ لذلك نقدم تمويل شخصي بالبطاقة بدون ضمانات من مصرف الراجحي للتمويل، حيث يقدم قروض بدون فوائد للأشخاص الذين لا يمتلكون وظيفة ثابتة أو الأشخاص العاطلين أو الذين يريدون سداد ديونهم وغيرها من أمور الحياة، وذلك من أجل تسهيل الحياة على المواطنين في أن يعيشوا حياة كريمة ولديهم مصدر للرزق، ويعد مصرف الراجحي من البنوك المميزة التي لا تقوم بأخذ فوائد مالية على القروض حيث تعطي قرض بدون فوائد كما يتوفر قروض بدون كفيل أو ضمانات ولدى المصرف العديد من الخدمات المالية والمصرفية التي تخدم الشركات والافراد.

تمويل شخصي بالبطاقة

الشباب اليوم في حالة مستعصية بسبب ظروف البلاد وعدم حصول الكثير منهم على الوظيفة المناسبة، فيكون الحل الأفضل هو الحصول على قرض من أجل عمل المشروعات الصغيرة وتكبيرها، ويقدم تلك الخدمة مصرف الراجحي حيث يعمل على تقديم تمويل شخصي للمواطنين بدون تعقيدات أو العديد من الضمانات.

شروط تمويل الراجحي للعاطلين

أن يكون العميل أكبر من 18 عامًا.

لا يزيد عمر المقترض عن 60 عامًا.

يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية مع أوراق بسيطة يقوم البنك بطلبها.

لا بد من الالتزام بسداد القرض حسب الاتفاق بين البنك والعميل.

يكون أو قسط للقرض بعد عام من استلام القرض.

يمكن للمقترض أن يحصل على قروض بضمن العقار أو الممتلكات.

رقم مصرف الراجحي

يبحث الكثير عن طريقة التواصل مع مصرف الراجحي للتمويل الشخصي والعقاري وتمويل السيارات أيضًا حيث يقدم الراجحي العديد من التمويلات التي توفر الكثير على المواطنين فيمكن التواصل مع مصرف الراجحي عبر الآتي: