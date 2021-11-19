- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بالبطاقة بدون ضمانات بالبطاقة لتسديد الديون وعمل مشروعات صغيرة في المقال التالي
يبحث الكثير من الشباب والكثير من الأشخاص العاطلين عن عمل ولكن قد لا يساعدهم الحظ لذلك نقدم تمويل شخصي بالبطاقة بدون ضمانات من مصرف الراجحي للتمويل، حيث يقدم قروض بدون فوائد للأشخاص الذين لا يمتلكون وظيفة ثابتة أو الأشخاص العاطلين أو الذين يريدون سداد ديونهم وغيرها من أمور الحياة، وذلك من أجل تسهيل الحياة على المواطنين في أن يعيشوا حياة كريمة ولديهم مصدر للرزق، ويعد مصرف الراجحي من البنوك المميزة التي لا تقوم بأخذ فوائد مالية على القروض حيث تعطي قرض بدون فوائد كما يتوفر قروض بدون كفيل أو ضمانات ولدى المصرف العديد من الخدمات المالية والمصرفية التي تخدم الشركات والافراد.
تمويل شخصي بالبطاقة
الشباب اليوم في حالة مستعصية بسبب ظروف البلاد وعدم حصول الكثير منهم على الوظيفة المناسبة، فيكون الحل الأفضل هو الحصول على قرض من أجل عمل المشروعات الصغيرة وتكبيرها، ويقدم تلك الخدمة مصرف الراجحي حيث يعمل على تقديم تمويل شخصي للمواطنين بدون تعقيدات أو العديد من الضمانات.
شروط تمويل الراجحي للعاطلين
- أن يكون العميل أكبر من 18 عامًا.
- لا يزيد عمر المقترض عن 60 عامًا.
- يجب تقديم صورة البطاقة الشخصية مع أوراق بسيطة يقوم البنك بطلبها.
- لا بد من الالتزام بسداد القرض حسب الاتفاق بين البنك والعميل.
- يكون أو قسط للقرض بعد عام من استلام القرض.
- يمكن للمقترض أن يحصل على قروض بضمن العقار أو الممتلكات.
رقم مصرف الراجحي
يبحث الكثير عن طريقة التواصل مع مصرف الراجحي للتمويل الشخصي والعقاري وتمويل السيارات أيضًا حيث يقدم الراجحي العديد من التمويلات التي توفر الكثير على المواطنين فيمكن التواصل مع مصرف الراجحي عبر الآتي:
- الاتصال على رقم الراجحي 0096920003344.
- حيث يمكن الاستعلام عن القروض التي يوفرها المصرف.
- كما أنه من خلال رقم الراجحي يمكن القيام بعمل فتح حساب.
- الاتصال على مصرف الراجحي في حين الاستفسار عن الخدمات المصرفية والمالية وإعفاء البنك.
- تلك هي الوسيلة السريعة للتواصل مع البنك.
- يمكن زيارة أقرب مقر للبنك والاستعلام أيًضًا عن القروض.
- يقوم البنك بتقديم خدمات للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وفق شروط يمكن التعارف عليها من خلال الاتصال برقم البنك.
- ويقدم البنك قرض بدون فوائد للعاطلين والشباب والأرامل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي بالبطاقة بدون ضمانات بالبطاقة لتسديد الديون وعمل مشروعات صغيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.