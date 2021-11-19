نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حافز لهذا الشهر 1443 وطريقة التسجيل في حافز للعاطلين عن العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حافز لهذا الشهر 1443 من أهم المواعيد التي ينتظرها الكثيرين من الباحثين عن عمل من الفئات التي لا تعمل، حيث توفر لهم الحكومة السعودية حافز شهري لإعانتهم على تحمل أعباء المعيشة ضمن برامج الإعانة الوطنية بالمملكة، ويتم الصرف حينما يتحدد موعد صرف حافز لهذا الشهر 1443.

شروط حافز للعاطلين عن العمل

موعد صرف حافز لهذا الشهر 1443 يتحدد من قبل البرنامج الوطني حافز والذي يسمح بالتسجيل من خلال منصة حافز للحصول على الدعم والذي يأتي على مرحلتين هما:

الأولى، مرحلة حافز للبحث عن عمل وتخصص للعاطلين لمدة 12 شهر فقط للبحث عن عمل خلال تلك الفترة.

الثانية، وهي حافز صعوبة البحث عن عمل وتمتد بعد مدة 12 شهر لم يجد فيها المواطن عملًا مناسبًا حيث يوفر البرنامج الحكومي الإلكتروني حافز خدمات تدريب وتأهيل للحصول على عمل بالإضافة لدعم مادي شهري.

يتم الحصول على دعم حافز فور استيفاء المتقدمين للشروط التالية:

أن يكون المتقدمين من حاملي الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية التي لا تقل عن 20 عام ولا تزيد عن 60 عام.

أن لا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

يشترط أن لا يكون المتقدم من أصحاب الأنشطة الاقتصادية أو التجارية التي تدر أرباح.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي بداية من الشهادة الثانوية أو أعلى.

وعلاوة على ذلك يجب أن لا يكون للمتقدم أي دخل ثابت.

طريقة التسجيل في حافز 1443

خطوات التسجيل في منصة حافز سهلة وميسرة ليتمكن كل من يستحق دعم حافز الحصول على باقة خدمات مالية من قبل الحكومة السعودية، ويتم التسجيل باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل دخول على موقع حافز الإلكتروني.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم وأهمها الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية وتحديد الجنس والمؤهل الدراسي ورقم هاتف جوال.

سيتم الحصول على رقم تأكيد عبر رسائل الهاتف الجوال، قم بتسجيل رقم التأكيد وتسجيل كلمة المرور.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية حافز.

ثم قم بالإطلاع على كافة الشروط والتعليمات والموافقة عليها.

ومن ثم قم باستكمال بيانات التسجيل.

وأخيراً قم بالنقر على خيار “التسجيل” للاستفادة من باقي خدمات المنصة.

بعد إتمام عملية التسجيل ينتظر المواطن قبول الطلب ليبحث فيما بعد عم ما هو تاريخ نزول حافز 1443 للحصول على الدعم المالي.

موعد صرف حافز لهذا الشهر 1443

يتساءل كافة مستحقي دهم حافز عن ما هو تاريخ نزول حافز 1443 ليتمكن المستحقين من صرف الحافز سواء حافز البحث عن عمل أو حافز صعوبة الحصول على عمل ويتم الصرف وفقًا للقيمة المخصصة لكل مستحق.

يعتبر يوم 5 من كل شهر ميلادي هو يوم صرف القيمة المالية لحافز، حيث يتم نزول قيمة الدعم المادي الخاص ببرنامج حافز للشباب في حسابات الفئات التي تم قبول طلبها للحصول على دعم حافز.

يتم صرف دعم حافز لشهر ديسمبر 2021 في اليوم الخامس من الشهر والموافق الأحد غرة جمادي الآخر 1433.

في حالة موافقة يوم الخامس من الشهر لأيام العطلة يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف، كأن يتم صرف حافز يوم الخميس حال كان الجمعة هو الموافق 5 من الشهر، ويتم صرف حافز الأحد حال وافق يوم خمسة من الشهر يوم السبت.

موعد صرف حافز لهذا الشهر 1443 من المواعيد التي تنتظر من الشهر إلى الشهر التالي، حيث يجد مستحقي دعم حافز في قيمة الدعم معونة شهرية تعينهم على الإيفاء باحتياجاتهم الضرورية سواء في فترة البحث عن عمل أو حال لم يتمكن المواطن من الحصول على عمل.