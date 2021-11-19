نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنذار المبكر يحذر من حالة الطقس غدًا في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد 3 تحذيرات من حالة الطقس غدا في السعودية داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات ومتابعة تطورات حالة الطقس وفقًا للبيانات والتنبيهات الصادرة من الأرصاد الجوية وعدم المجازفة بعبور الأودية وقطع مجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه واتباع إجراءات السلامة وقت هطول الأمطار لتفادي الحوادث التي تقع بسبب سوء أحوال الطقس.

تنبيهات الإنذار المبكر

وقد أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر 3 تنبيهات على النحو التالي:

الإنذار الأول في منطقة الرياض ويشمل التنبيه من سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء.

أما ثاني الإنذارات الصادرة فيخص المنطقة الشرقية خاصة محافظتي القيصومة وحفر الباطن حيث من المتوقع أن تشهد كلتا المدينتين نشاطًا في الرياح التي تثير الغبار وتحد الرؤية بشكل كبير.

بينما الإنذار الثالث يخص منطقة الحدود الشمالية وتحديدًا مدن العويقيلة ، حزم الجلاميد ، رفحاء ، طريف وعرعر ويشمل التنبيه من تدي الرؤية بسبب الرياح النشطة والغبار المثار خلال الساعات الأولى من صباح الغد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى غدًا في المدن السعودية كما يلي:

مكة المكرمة 28، المدينة المنورة 24، الرياض 29، تبوك 17، العلا 20، أبها 19، جازان 29، نجران 30، حائل 20، ينبع 25، طريف 15، عرعر 20، القيصومة 24، سكاكا 19 كذلك من المتوقع أن تكون درجة الحرارة في جدة غدًا، 29، والليث 30 ، عسير 30 درجة.

حالة الطقس اليوم

وقد شهدت العديد من المدن السعودية تراجعًا في درجات الحرارة خلال اليوميين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر التراجع في درجة الحرارة خلال يومي السبت والأحد.

وهطلت الأمطار اليوم على مساحات واسعة من المملكة في مناطق الحدود الشمالية وتبوك والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة حائل.

وسجلت طريف وعرعر في المنطقة الشمالية أدنى درجات الحرارة يوم الجمعة ومن المتوقع أن يستمر التراجع غدًا حيث تسجل طريف أدنى الدرجات كذلك.

التوقعات البحرية

أما فيما يخص حالة البحر فمن المتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية فيما يصل ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين على البحر الأحمر والخليج العربي.