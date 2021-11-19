نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكاوي حساب المواطن.. طريقة تقديم الشكوى والاستعلام عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شكاوي حساب المواطن، يعتبر برنامج حساب المواطن برنامج سعودي يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير مبالغ مالية للأسر الفقيرة، وأصحاب الدخل المنخفض بالمملكة العربية السعودية، ويستطيع جميع الأشخاص المستحقين للدعم الذي يقدمه برنامج حساب المواطن، تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق الخاص بالدفعة الثانية، والذي يتم وضعه في الحسابات البنكية لدى المستحقين.

شكاوي حساب المواطن

يتم تقديم الشكوى بعد مرور خمس أيام عمل على الإيداع، وتستمر فترة النظر في الشكوى لمدة ثلاثة أشهر، وإذا قام البرنامج بالرد على الشكوى بالقبول، يقوم البرنامج بصرف المبلغ المستحق للمستفيدين وذلك بأثر رجعي.

أهداف برنامج حساب المواطن

تخفيف الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مثل زيادة أسعار منتجات الطاقة، والمياه، ضريبة الأغذية والمشروبات.

زيادة كفاءة الدعم المقدم للمواطنين، وتوزيع الدعم على المستحقين فقط.

حماية أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

ترشيد الاستهلاك الخاص بمنتجات الطاقة والمياه.

معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بتوفير الحاسبة التقديرية على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، وذلك لاستخدامه في معرفة مبلغ الاستحقاق للمستفيد، وتتوقف قيمة الاستحقاق على عدة عوامل لكي يكون الدعم عادلًا، ومن هذه العوامل دخل الأسرة، وعدد الأفراد، وأعمار كل فرد داخل الأسرة.

تليفون شكاوي حساب المواطن

يُمكن الاتصال على الرقم المختصر19912 لتقديم أي شكوى متعلقة بالدعم الذي يقدمه برنامج حساب المواطن، ويستطيع المستفيد الاتصال على هذا الرقم يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

خطوات تقديم شكوى على حساب المواطن

أولًا يقوم المستفيد بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن على شبكة الإنترنت.

ثم تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد.

بعد ذلك قم بالدخول على ايقونة “حالة الاستحقاق”.

ثم اضغط على خيار “تقديم الشكاوي”.

يتم تقديم الشكوى الخاصة بالدفعة المراد الحصول عليها.

ثم قم بتحديد نوع الدفعة سواء المبلغ المستحق ناقص أو لم يتم تسليمه.

في النهاية، قم بالدخول على زر “إرسال الشكوى”.

ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة على الموقع، والانتظار بعد ذلك لمعرفة نتيجة الشكوى.

وبذلك نكون عرضنا لكم طريقة تقديم شكاوي حساب المواطن بكل سهولة من المنزل، عبر الموقع الرسمي و عبر الرقم المختصر لتسطيع تقديم شكوى من المنزل، لمراعاة البعد الاجتماعي في ضل الظروف الحالية.