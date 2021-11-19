تعديلات جديدة في الهوية الوطنية المادة 102 تسجيل الميلاد وخطوات تغيير الاسم

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عمر شويل - جدة تعديلات جديدة في الهوية الوطنية المادة 102 تسجيل ميلاد أجنبي داخل المملكة العربية السعودية، يجب التحقق من تسجيل الولادة على النظام الآلي المنشآت الصحية، ويدون عليه اسم الطبيب الذي تابع حالة الولادة، ويتم التوقيع والختم بالإضافة إلى ختم المنشأة في حالة عدم توافر أي بيانات فيجب التحقق من خلال الكتابة للمنشأة الصحية، كما أوضحت العديد من الإجراءات التي نوضحها إليكم عبر ثقفني.



تعديلات جديدة في الهوية الوطنية المادة 102 تسجيل الميلاد

يجب التحقق من وثائق الوالدين والتأكد من عدم إضافة المولود من قبل بوثيقة والدة الأجنبي، أما في حالة عدم وجود إضافة فيجب التحقق من مطابقة البيانات.

التأكد من أن الولادة حدث في المملكة العربية السعودية.

التأكد من قيام العلاقة الزوجية، وان الزواج تم من خلال موافقة الجهات المعنية، سواء بموجب الجهات المختصة أو بموجب شهادة، أو من خلال السفارة السعودية، أو من خلال وثيقة مصدقة من الجهات المختصة وتحديد رقم وتاريخ الموافقة، أما في حالة إذا كان الزواج من أحد دول الخليج العربي فيكفي بوجود العقد بشرط أن يكون موثقا من الجهات المختصة

طلب إصدار شهادة ميلاد بدل فاقد

يجب إتباع عدة شروط من أجل إصدار شهادة ميلاد بدل تآلف أو فاقد والتي أهمها الآتي:

التأكد من أن الشهادة سليمة وصادرة بطريقة نظامية.

يتم التعهد كتابياً بأن الشهادة قد فقدت وعدم تسليمها إلى الحكومة في بلدة أو مرهونة، أنا في حالة بدل التألف فيتم تسليم الشهادة القديمة، ثم تقوم وزارة الأحوال المدنية بوضع المعايير والضوابط لطلبات التسجيل.

يتمكن المواطن السعودي من تغيير اسمه الأول في الهوية الوطنية في حالة بلوغ المواطن سن الثامنة عشر عن طريقة المنصة الإلكترونية بشرط أن يكون الاسم الجديد غير مخالف إلى الأسماء المحذور منها مثل (عبد الرسول وعبد النبي) وما شابه ذلك وفى حالة رغبة المواطن في تغيير اسم الأب أو الجد يجب أن يكون وفقا إلى حفيظة الأب والتأكد من عدم وجود ملاحظات.

طريقة التواصل مع الأحوال المدنية

تتمكن من التواصل مع خدمة عملاء الأحوال المدنية من خلال عدة طرق منها علي سبيل المثال رقم الأحوال المدنية (920022133) أو من خلال التواصل عبر حساب الواتساب للأحوال المدنية 0112298327، أو عبر رسالة نصية علي رقم 77799.

وصلنا إلى مرحلة ختام شرح تعديلات جديدة في الهوية الوطنية المادة 102 تسجيل الميلاد وخطوات تغيير الاسم.