رابط منصة سلفة احصل على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة| تمويل شخصي بدون تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة رابط منصة سلفة للحصول على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة، أحد أهم التمويلات التي تتزايد عليها إقبال الكثيرون، حيث يتم تحديد قيمة التمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب علي حسب عدة معايير وضوابط من أهمها الدخل الشهري للمتقدم، يعتبر التمويل المالي المقدم من منصة سلفة هو حل وسيط لخروجك من الأزمات المالية، وأحداث تغير في نظام المالي، حيث يمكنك بخطوات بسيطة وسهلة للغاية الحصول على التمويل الشخصي الذي ترغب فيه من خلال منصة سلفة من أي مكان أو زمان سواء كنت تعيش في مدينة أو قرية أو كنت في المنزل أو في العمل، دون الحاجة إلي زيارة أحد مقرات سلفة، حيث يعد التقديم للحصول على التمويل الشخصي إلكترونياً.

كيف تبدأ في الحصول على التمويل السريع من سلفة والذي أجاب عنه منصة سلفة والذي ذكر في البداية تحديد قيمة التمويل ثم تحيد فترة السداد منها يجب عليك أدخال كافة البيانات المطلوبة للحصول على التمويل كما يجب عليك أرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة لذلك ثم استلام التمويل والذي نقوم بتوضيحه عبر موقعكم ثقفني.

رابط منصة سلفة احصل على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة

مميزات الحصول علي تمويل سلفة

توافق التمويل مع تعليمات وأحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل الراتب.

هامش ربح تتنافسي.

التيسير في عملية تسديد الأقساط من خلال جدولة بسيطة ومريحة.

إيداع قيمة التمويل الشخصي في اقل من 15 دقيقة.

شروط الحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة

يجب أن المواطن أو المواطنة المتقدم للحصول على التمويل أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 18 عام.

يجب أن يكون المتقدم يعمل بأي وظيفة بشرط أن لا يقل مدة عمله فيها عن 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

يجب أن لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم عن 3 آلاف ريال سعودي.

المستندات المطلوبة للتقديم للحصول على التمويل الشخصي

يلجأ الكثيرون من أبناء المملكة العربية السعودية اللجوء إلي طلب التمويل المالي لسد حوائجهم المالية مثل (سد الديون، شراء الاحتياجات الخاصة بالحياة المعيشية، أصلاح سيارة المخصصة للذهاب إلي العمل أو ما شابه ذلك من الأمور الطارئة التي قد تحدث يومياً في حياة كل مواطن)، لذا يتزايد الإقبال على التمويل الشخصي من منصة سلفة لتعدد المزايا التي تقدمهاوالتي تأتي في مقدمتها السرعة العالية في الحصول على التمويل الشخصي والتي لا يأخذ أكثر من 15 دقيقة بالإضافة إلي العديد من المزايا الأخري.

ينبغي علي المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي السريع عبر منصة سلفة تقديم صورة من المستندات الخاصة بالوظيفة الحالية، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلي ملئ النموذج الخاص بتمويل المرابحة، يمكنك التعرف أيضا من خلال الرابط التالي على آلية الاستفادة من منصة سلفة والحصول على القيمة المالية التي تتناسب مع ظروفك الاقتصادية.

طريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة

أعلنت منصة سلفة عبر موقعها الإلكتروني sulfah عن آلية التسجيل للحصول علي التمويل الذي يمكنك الاستفادة منه في اقل من ربع ساعة تقريباً، وذلك بعد تحديد القيمة المالية التي تريدها وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة والتي جاءت كالتالي:

تسجيل رقم الجوال الذي يبدأ برقم 5. تسجيل البريد الإلكتروني. تسجيل رقم الهوية الوطنية المكون من 10 أرقام. تسجيل كلمة المرور التي ينبغي أن لا تقل عن 8 خانات وتكون كلمة المرور مكونة من حروف وأرقام. الموافقة علي الشروط والأحكام من خلال الضغط علي علامة صح في المربع الموجود على اليسار. يجب عليك تحديد قيمة السلفة التي ترغب في الاستفادة بها. يجب تحديد الفترة التي تقوم بسداد قيمة الأقساط. يجب مراعاتها أن تكون البيانات التي تم تسجيلها صحيحة.

طريقة تقديم طلب سلفة

بداية يجب عليك الدخول إلي منصة سلفة ثم تحديد المبلغ الذي انت بحاجة إليه، بعده تحتاج إلي تسجيل البيانات الشخصية والحالة المالية للمتقدم، تحتاج بعد ذلك إلى التحقق من صحة البيانات ثم استلام التمويل.

رقم الدعم الفني لمنصة سلفة

تستطيع الحصول على المبالغ المالية عبر منصة سلفة بعد الإطلاع على الضوابط الجديدة التي أعدتها مؤسسة النقد العربي، كما يمكنك التواصل مع سلفة عبر الرقم التالي (920000327). 25

وصلنا لختام توضيح رابط منصة سلفة احصل على تمويل مالي كبير في 15 دقيقة| تمويل شخصي بدون تحويل الراتب.