نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية لـ3 أيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة الطقس في السعودية، هناك الكثير من عمليات البحث المستمر على محرك جوجل في الساعات القليله الماضية لمعرفة حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة، حيث اكدت هيئه الارصاد السعوديه في بيان رسمي خاص بها أن حالة الطقس في منطقه الرياض وعسير والمدينة المنورة ومكه المكرمة وتبوك ستكون غير مستقرة بسبب نزول أمطار تصنف بين متوسطة إلي غزيرة في العديد من المناطق، وتفاصيل أخرى نستعرضها من خلال موقعنا الإخباري ثقفني.

حالة الطقس في السعودية

تشهد حالة الطقس في المملكة العربية السعودية انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة، حيث يكون الطقس مائل للبرودة على شمال المملكة بينما تشهد سواحل البحر الاحمر اعتدال في درجة الحرارة، مع تواجد بعض الرياح السطحية والسحب الرعدية وأمطار ضعيفة علي مناطق وسط المملكة، وقد تستمر حتي أوقات متأخرة من الليل في المناطق الشرقية.

حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية

وقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن هناك قلة في مستوى الرؤية الأفقية وتستمر حتي الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعه السابعه مساء، أما عن منطقة تبوك فمن المتوقع لها ان تشهد طقس بارد وسقوط أمطار رعدية مع وجود رياح سطحية.

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية خلال الأيام المقبلة

وفي هذا الجو البارد ينصح بأرتداء الملابس القطنية الثقيلة، والابتعاد عن الأشجار ومناطق البناء، والحذر من السير بجانب أعمدة الكهرباء، وأما عن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية فقد جاءت علي النحو التالي.