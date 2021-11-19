قرضك بموافقة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأسهل الشروط

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قرضك بموافقة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد أهم أنواع القروض الشخصية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد قامت الشركة المتحدة للخدمات المالية والتي تعرف بشركة تسهيل للتمويل في المملكة، بتقديم مجموعة متنوعة ومتكاملة من منتجات التمويل الشخصي بصيغة إسلامية ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي توفرها الشركة للعملاء ، عند التقدم بطلب للاستفادة من تلك العروض التمويلية المتاحة لدى الشركة. مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي فورى ونقدي. لا يحتاج طالب التمويل لتحويل الراتب الشهري له ، للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي. تمويل شركة تسهيل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي يمكن لطالب التمويل من خلالها تقسيط مبلغ التمويل ، علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع دخله الشهري ، بمدة تصل حتي 24 شهر. تعمل شركة تسهيل للتمويل علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي. المواطنون السعوديون والمقيمون أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. قرض شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح تنافسي وثابت. معايير الاستحقاق للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بالمملكة طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، وعمره ما بين 21 سنة وحتي 25 سنة ، يشترط أن يكون الدخل الشهري له هو 12 ألف ريال سعودي ، للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل.

أما إذا كان طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، وعمره ما بين 25 سنة وحتي 60 سنة ، يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل الموظف السعودي.

أما إذا كان طالب التمويل موظف مقيم ، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سنة .

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون عمره لا يزيد عن 70سنة ، والدخل الشهري له يجب أن يكون لا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل. الوسوم عمر شويل - جدة قرضك بموافقة فورية بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأسهل الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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