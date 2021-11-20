قرض الراجحي والاستعلام عنه برقم الهوية بالخطوات

يعد بنك الراجحي من أكثر البنوك التي تقدم قروض للأشخاص المحتاجين، فبنك الراجحي من أشهر البنوك تعاملاً يومياً من قبل المستخدمين في المملكة العربية السعودية، ومؤخراً يقدم العديد من الخدمات المتنوعة التي يمكن الاستفادة من خلالها ومن ضمنها الاستعلام عن قروض بنك الراجحي، وكيفية الحصول عليها من خلال رقم الهوية بالخطوات التي نعرضها لكل متابعي موقع ثقفني عبر هذا المقال، وحاسبة الراجحي التي يتم من خلالها تحديد قيمة القسط الذي يتم دفعه كل شهر.

قرض الراجحي برقم الهوية:

يعد الهدف من قروض بنك الراجخي هو تخفيف العبء على الأشخاص المستفيدين منه، ويضم مختلف التمويلات منها تمويل عقاري وتمويل شخصي وتمويل فوري، وكلاً منهم له شروطه التي يجب توافرها لدى الأشخاص المستفيدين، ومن الجدير بالذكر إنه يتم الحصول على قرض الراجحي من خلال رقم الهوية للشخص المستفيد، ونوضح من خلال هذا المقال خطوات الحصول على قرض الراجحي برقم الهوية.

خطوات الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية:

الدخول على الرابط الرسمي بنك الراجحي

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في خالة أن الشخص المستفيد مقيم داخل السعودية.

الضغط على أيقونة تقديم بعد رفع كافة المستندات المطلوبة عند التقديم.

حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي:

تعد خدمة حاسبة التمويل الشخصي من أكثر الخدمات اللجوء إليها بعد الحصول على القرض، حيث تتيح إمكاني حساب قيمة الدعم أو القرض الذي تم الحصول عليه وكيفية تحديد قيمة القسط وعدد الأشهر وذلك بناءً على دخل الشخص المتقدم، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح من خلال هذا المقال خطوات استخدام حاسبة التمويل الشخصي:

الدخول على رابط بنك الراجحي المذكور أعلى المقال.

بعد أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول.

اختيار خدمة الحاسبة التمويلية

إدخال قيمة دخل الفرد وعدد الأشهر

ويتم تحديد قيمة القسط الذي يتم دفعه.

ومن الجدير بالذكر توافر بطاقات ائتمان ذكية من قبل بنك الراجحي تتميز بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها، إلا أن البنك أشار إلى ضرورة استخدامها أثناء العروض لكي يتم الاستفادة منها من خلاله.