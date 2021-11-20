كم راتب كاتب سجل النيابة العامة 1443 .. شروط وطريقة التقديم على الوظيفة

كم راتب كاتب سجل النيابة العامة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث يهتم العديد من الشباب السعودي الراغبين في العمل بالبحث عن متحصلات الوظيفة، ولا سيما أن وظيفة كاتب سجل النيابة العامة من أهم الوظائف في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، لذا فإنه شاغليها يحصلول على العديد من المميزات، والتي منها الحصول على الراتب المناسب، ويتسنى للراغبين في الإلتحاق لتلك الوظيفة ترقب الإعلانات التي تنشرها النيابة العامة عن وجود شواغر وظيفية عندها عبر منصة جدارة الإلكترونية، للتعرف على موعد وشروط التقديم، ونوضح خلال السطور التالية راتب كاتب سجل النيابة العامة وطريقة التقديم على الوظيفة وموضوعات أخرى ذات صلة .

كم راتب كاتب سجل النيابة العامة 1443

يقوم منسوبي النيابة العامة بالمملكة بدور هام في تحقيق العدالة في المجتمع السعودي، بتطبيق القانون على الجميع من المواطنين أو المقيمين، لتحقيق العدالة وضمان حريات وحقوق كافة الأفراد وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، وتنقسم وظائف النيابة العامة إلى قسم خاص بهيئة التحقيق والادعاء وآخر للأعمال والوظائف الإدارية، والتي من بينها كاتب سجل النيابة العامة وجاء راتبه على النحو التالي :

المرتبة الرابعة راتب الدرجة الأولى – 4530 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية – 4760 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة – 4990 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة – 5220 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة – 5450 ريال سعودي . راتب الدرجة السادسة – 5680 ريال سعودي . راتب الدرجة السابعة – 6140 ريال سعودي . راتب الدرجة الثامنة – 6370 ريال سعودي . راتب الدرجة التاسعة – 6600 ريال سعودي . راتب الدرجة العاشرة – 6830 ريال سعودي . راتب الدرجة الحادية عشر – 6980 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية عشر – 7060 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة عشر – 7290 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة عشر – 7520 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة عشر – 7750 ريال سعودي .

المرتبة الخامسة راتب الدرجة الأولى – 5240 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية – 5505 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة – 5770 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة – 6035 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة – 6300 ريال سعودي . راتب الدرجة السادسة – 6565 ريال سعودي . راتب الدرجة السابعة – 6830 ريال سعودي . راتب الدرجة الثامنة – 7095 ريال سعودي . راتب الدرجة التاسعة – 7330 ريال سعودي . راتب الدرجة العاشرة – 7625 ريال سعودي . راتب الدرجة الحادية عشر – 7890 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية عشر – 8155 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة عشر – 8420 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة عشر – 8685 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة عشر – 8950 ريال سعودي .

المرتبة السادسة راتب الدرجة الأولى – 6065 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية – 6370 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة – 6675 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة – 6980 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة – 7285 ريال سعودي . راتب الدرجة السادسة – 7590 ريال سعودي . راتب الدرجة السابعة – 7895 ريال سعودي . راتب الدرجة الثامنة – 8200 ريال سعودي . راتب الدرجة التاسعة – 8505 ريال سعودي . راتب الدرجة العاشرة – 8810 ريال سعودي . راتب الدرجة الحادية عشر – 9115 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية عشر – 9420 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة عشر – 9725 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة عشر – 10030 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة عشر – 10335 ريال سعودي .

المرتبة السابعة راتب الدرجة الأولى – 7010 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية – 7375 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة – 7740 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة – 8105 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة – 8470 ريال سعودي . راتب الدرجة السادسة – 8835 ريال سعودي . راتب الدرجة السابعة – 9200 ريال سعودي . راتب الدرجة الثامنة – 9565 ريال سعودي . راتب الدرجة التاسعة – 9930 ريال سعودي . راتب الدرجة العاشرة – 10295 ريال سعودي . راتب الدرجة الحادية عشر – 10660 ريال سعودي . راتب الدرجة الثانية عشر – 11025 ريال سعودي . راتب الدرجة الثالثة عشر – 11390 ريال سعودي . راتب الدرجة الرابعة عشر – 11755 ريال سعودي . راتب الدرجة الخامسة عشر – 12120 ريال سعودي .



شروط التقديم على وظائف النيابة العامة

وضعت النيابة العامة عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم للوظائف التي تعلن عنها بشكل دوري، وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

اجتياز المقابلة الشخصية .

اجتياز اختبارات القدرات .

تقديم شهادة موثقة من الجامعات السعودية، أو معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من الخارج .

الحد الأدنى للمؤهل لوظائف النيابة العامة هي الشهادة المتوسطة .

طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة

يتسنى للراغبين في التقدم على وظائف النيابة العامة في السعودية، أن يتقدموا إليها من خلال موقع جدارة وذلك باتباع الخطوات التالية :