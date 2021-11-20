نقدم لكم طريقة تفعيل خدمة الهاتف المصرفي من بنك الراجحي من خلال الهاتف الذكي إلكترونياً بكل سهولة من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، حيث أن هناك عدد كبير للغاية من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتسائلون حول الهاتف المصرفي من بنك الراجحي وطريقة تفعيله، حيث أنه من الممكن التسجيل في تلك الخدمة والاستفادة منها بشكل كبير وجميع خدمات مصرف الراجحي الإلكترونية البنكية عن طريقها، وقد عملت إدارة المصرف على تقديم تلك الخدمة للتسهيل على العميل من إنجاز المعاملات المالية له، وتوفير وقته ومجهوده، فمن الممكن أن يتم معاملة بنكية عن طريقة مكالمة هاتفية واحدة، أو التعرف على البيانات الخاصة بالحساب البنكي والمعاملات التي تمت عليه بدون الحاجة إلى زيارة فرع البنك.

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي من بنك الراجحي

أصبح الآن من الممكن أن يقوم المواطن بالتسجيل في خدمة الهاتف المصرفي من بنك الراجحي السعودي، وذلك من خلال الذهاب إلى أحد ماكينات الصراف الآلي الأقرب إلى منزلكم على أن تكون تابعة للمصرف، مع الحرص على أن يكون الهاتف الشخصي الخاص بالعميل مسجل في البنك، ويقوم باختيار الخدمات من الماكينة، والنقر على خدمة العنوان البريدي أو تعديل رقم الجوال، وفي حالة عدم تسجيل الرقم يجب إضافته من جديد، ولكن يجب أن تكون البطاقة الائتمانية سارية.

خطوات التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي من المنزل

بعد تسجيل رقم الهاتف في ماكينة مصرف الراجحي الائتمانية، يجب على المواطن الاتصال على الرقم 920003344 من خلال الرقم المسجل والنقر على صفر، ثم اختيار الرقم 2 لخاصية الاستجابة الصوتية وتسجيل رقم بطاقة الخصم وآخر سبعة أرقام من رقم الحساب، ورقم التعريف الشخصي، وقد خصص مصرف الراجحي رقم جديد للعملاء الجدد من أجل الاستفسار بكل سهولة عن أي تفاصيل وتقديم الشكاوى أيضاً من خلاله، وهذا الرقم هو الآتي 8001241222، يمكن الاتصال عليه في أي وقت، وبذلك قدمنا لكم طريقة تفعيل خدمة الهاتف المصرفي من بنك الراجحي من خلال الهاتف الذكي إلكترونياً بكل سهولة من خلال الخطوات التي قد قمنا بإيضاحها.