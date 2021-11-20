موعد مباراة نهائي دوري أبطال أسيا 2021 // موقع تذاكر مباراة الهلال وبوهانج القادمة وأسعار التذاكر

عشاق الكرة السعودية عاماً وجماهير الزعيم خاصة، ينتظرون موعد مباراة نهائي دوري أبطال أسيا 2021 بين الهلال وبوهان الكوري، والمقرر لها أن تقام الثلاثاء القادم الموافق 2021/11/23 على ملعب أستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، تحلم جماهير القرن الأسيوي في تحقيق اللقب القاري الرابع لهم للبطولة الأقوى والأغلى على مستوى القارة الصفراء، البطولة المؤهلة لكأس العالم للأندية المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام القادم، تنقل المباراة عبر قنوات ssc الجديدة، واليوم تم تفعيل موقع حجز التذاكر للجماهير السعودية الراغبة في مشاهدة المباراة من الملعب، وفيما يلي تفاصيل اللقاء الهام.

مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

16.00 : الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

17.00 : الخامسة بتوقيت كلاً من ” تونس، المغرب، الجزائر”.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت “مصر، دولة السودان، الجمهورية الليبية.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، البحرين، سوريا، لبنان، العراق.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

موقع حجز تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

الدخول على موقع حجز التذاكر الإلكتروني للمباراة “ من هنا “.

“. الضغط على إنشاء حساب جديد.

تحديد المباراة مباراة “الهلال وبوهانج”.

الضغط على فئة التذاكر التي ترغب في حجزها وتحديد رقم المقعد.

تحديد ألية الدفع الإلكتروني ودفع قيمة التذكرة إلكترونياً.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

يدخل الزعيم السعودي اللقاء بعد أن خاض مشوار حافل بالانتصارات، فقد جاء في المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد فريق دوشنية الإيراني الذي تصدر المجموعة، ثم خاض الدور ربع النهائي مع فريق إيراني أخر، وفي نصف النهائي كانت المواجهة الأصعب للهلال أمام غريمه النصر السعودي، وأستطاع أن يتخطاه ويصل للنهائي اليوم.

القنوات الناقلة الهلال وبوهان الكوري

حصلت قنوات ssc الرياضية السعودية، على حقوق بث جميع حقوق الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لمدة 3 سنوات قادمة، ومن ضمن هذه الحقوق مباريات دوري أبطال أسيا، ومباراة اليوم سوف تنقل عبر القنوات السعودية، ولكن لم يتم تحديد القناة الناقلة ولا المعلق حتى الآن.

بطاقة المباراة