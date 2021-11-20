تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي وشروطه خلال 30 دقيقة

تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد يعد تقديم تمويل شخصي للمواطن وأيضا المتقاعد من بنك الراجحي هو طريق للتغلب على صعوبات الحياه التي تواجهم لتسديد التزامات حياتهم كما أن تقديم تمويل شخصي حل كثير من المشاكل التي تواجهه من يريد الزواج وغيرها من المشاكل، ويعد مصرف الراجحي من اهم المصارف في البلاد العربية أهمها المملكة وغيرها من الكويت والأردن ويعمل البنك على التوسعات خارج البلاد العربية لكونه متوفقا مع الشريعة الإسلامية ويعد شركة مساهمة عامة،ويعمل دائما المصرف على تقديم كل ماهو جديد ومتطور بما يتناسب مع احتياجات المواطنين لكونه يملكه اكبر قاعدة عملاء في المملكة مثل أهمية رقم الأبيان وشروطه والفرق بينه وبين الحساب البنكي كلها خدمات مقدمة للعملاء بالبنك ،ويدخل مصرف الراجحي في كثير من المشاريع مع اكثر من جهة حكومية لتوفير التمويل لسد احتياجات ومتطلبات المقميمن بالمملكة غير تقديم قرض شخصي للنساء بقيمة 50 الف ريال سعودي وغير الكثير من التمويلات، يقوم البنك بتقديم خدماته عبر فروع البنك المتوفر في جميع مدن المملكة العربية السعودية أو من خلال أرقام الهواتف فنجده يخصص مجموعة من لأرقام للحصول على الخدمات لكل من العملاء الجدد والعملاء الحاليين إلى جانب عملاء الخاصة والتميز والرقم المجاني للاستفسارات وتقديم الشكاوى والبلاغات من داخل المملكة العربية السعودية: 8001244455

كما يوجد العديد من الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي كالتمويل الشخصي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أيضا متاح لكل من السعوديين والمقيمين، يتم ذلك لتجديد أثاث منزلك أو تسديد رسوم تعليم أو تحقيق حلم الزواج أو التغلب على الصعوبات المالية يمكون ذلك عبر إجراءات سهلة وميسّرة، وأيضا يقدم مصرف الراجحي الكثير لعملائه الذي يهتم بهم ويعمل على تتطوير خدماته لتناسب جميع الفئات ويقدم أيضا الراجحي مستشفيات تامين للمشتركين والعملاء كما تعمل على تغطية مساحة أكبر في المملكة لجميع المتعاقدين معها ويوجد العديد من أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي 1442 وغيرها الكثير المقدم من بنك الراجحي

تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي

ويسعى مصرف الراجحي لتصميم الحلول الأكثر فعالية والتي تناسب أسلوب حياتك، لذا نقدم لك منتج التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لتلبية الاحتياجات المالية الخاصة بك مثل مشروع ناجح براس مال بسيط أو ليساعدك بتجديد منزلك أو تحقيق حلم الزفاف الخاص بك، أو ضمان التعليم لأطفالك، أو ببساطة التعامل مع تلك النفقات المزعجة وغير المتوقعة.

شروط التمويل للمتقدم المقيم

الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر ويعتمد ذلك حسب جهات العمل المعتمدة لدى بنك الراجحي. يتم تحويل الراتب. لايقل الراتب عن 2000 ريال ويعتمد ذلك على جهة العمل. لا يتخطى عمر المتقدم عن 60 عام عند سداد اخر دفعة. يجب الموافقة على العميل من أدارة البنك.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

خطاب تعريف بالقيمة والمدة من جهة العمل.

خطاب تحويل الراتب وذلك حسب جهة العمل.

صورة عن الهوية الشخصية.

قرض شخصي بدون تحويل راتب.

شروط التمويل للمتقدم المتقاعد

تحويل راتب التقاعد إلى مصرف الراجحي. ألا يقل الراتب عن 1900 ريال سعودي. لا يتخطى عمرة عن 70 عام عند سداد اخر دفعة.

المستندات المطلوبة لتقديم على التمويل

تعبئة نموذج الطلب الخاص بـ التمويل الشخصي.

صورة من الهوية الشخصية.

خطاب تعريف من جهة العمل.

خطاب تحويل الراتب وذلك حسب جهة العمل.

مبلغ التمويل 50,000 ريال سعودي.

كلفة التمويل 3.12%.

مدة التمويل 60 شهر.

القسط الشهري 900 ريال سعودي.

رسوم إدارية 500 ريال سعودي .

مميزات التمويل الشخصي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقوم على أساس بيع سلع أو اسهم للعميل بالتقسيط و اتاحة حرية التصرف فيها للعميل. تمويل يصل إلى 50,000 ريال و 30 ضعف الراتب للقطاع العام، و 25 ضعف الراتب للقطاع الخاص. بدون كفيل. تامين تكافلي على الحياة، متوافق مع الشريعة الإسلامية. مدة تمويل تصل لغاية 96 شهر للقطاع العام و 84 شهر للقطاع الخاص. إمكانية توحيد جميع التزاماتك بقسط شهري واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خطوات متابعة حالة طلب القرض

الدخول على موقع بنك الراجحي. ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية. الدخول على متابعة حالة الطلبات. الدخول على صفحة حالة الطلبات. يتم النقر على قبول وتنفيذ والنقر عليها مرة أخرى. ثم الموافقة على عرض بيع السلعة والضغط على التالي. النقر على التوكيل ببيع السلعة وإيداع المبلغ في الحساب وصول على الهاتف رمز تأكيدي، قم بإدخاله. بعد ذلك النقر على التالي. ثم التوجه لأقرب فرع تابع للمصرف في أي وقت للانتهاء من باقي إجراءات التوقيع.

أنواع قروض بنك الراجحي

قروض المنازل في حالة بناء منزل أو شراؤه يمكن للبنك الراجحي تمويلك بقرض يعتمد على راتبك الشهرى ومدة السداد. قروض شخصية ويكون قرض شخصي لتجديد منزل أو فتح مشروع ويمول البنك اعتمادا على الدخل الشهرى وتحديد الدفعات وقيمة الفائدة. قروض الإسكان المدعومة يعد القرض الإسكاني المدعوم من معاشات تقاعدية شكلًا بديلًا من أشكال التمويل الإسكاني. قروض سيارات ويكون التمويل للشراء سيارة جديد ويمولك البنك على فترة سداد 5 سنوات. القروض للزواج وتكون لتمويل مشروع الزواج وعد القلق في عدم أتمامة ويجب سداد الأقساط وعدم تراكمها.

والجدير بالذكر قد تم التوضيح من البنك على أن التمويل يكون ضعف18 مرة من الرتب الشهرى ويكون السداد خلال 60 شهر من تسلم أول دفعه ويكون فوائد سهلة الدفع ومنها سديد مصروفات دراسية أو مشروع تجارى صغير فهذا التمويل يعمل على حل كثير من المشاكل الحياتية، وتشترط الأهلية الكاملة للمتقاعد ويمكن سداد القرض قبل ميعاده ب3 شهور غير الحصول على قرض اخر بعد سداد نصف أقساط القرض القائم الذي خدم المتقاعدين كثير في تلبية احتياجهم كما أن قروض المتقاعدين حلت كثير من مشاكل أصحاب المعاشات عند رغبتهم في اخذ قرض من البنك لشراء منزل أو تمويل مشروع فيقدم بنك الراجحي حلول تمويلية بسداد مريح مع تحويل مرتب أو بدونه ويقدم شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة، ويوجد أمكانية الحصول على القرض بسرعة وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك يكفي فقط أن تقوم بالتقديم على القرض إلكترونيا ويتم الحصول على القرض بدون الحاجة إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل، ويتميز هذا القرض بأنه يمكن صرفه لجميع الأغراض والاحتياجات الشخصية ويصل حجم تمويل هذا القرض إلى حوالي 2 مليون ريال، يسعى مصرف الراجحي لتقديم الحلول الأكثر فعالية التي تناسب أسلوب حياة المقترض، لذلك يقدم نموذج التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لتلبية الاحتياجات المالية الخاصة بالمتقاعد على اعتباره مشروع تجاري ناجح جدا للتعامل مع مختلف النفقات التي يحتاجها ويعد التعامل مع البنك بكل أريحية تامة مصداقية وثقة وأمان ويتم السداد عن طريق مكاتب السداد المتوزعة في المملكة.