أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي ومميزاتها للمشتركين

مستشفيات تأمين تكافل الراجحي التي تتمتع بمميزات كثيره للتعاقد وتعتبر الخيار الأفضل لكثير من المواطنين في المملكة لكونها من اهم شركات التامين في السعودية، وقد بدأت الشركة عملها سنة 2008 حيث تخصصت في تقديم تأمينات على الشحن الجوي والبحري، وتعمل على تقديم الأمان والراحة لعملائها والمتعاقدين معها في مجال التأمين الطبي والصحي حيث يحصل كل مشترك في برنامج التأمين على بطاقة تؤهل له دخول مستشفيات الراجحي عند طلب العلاج، قد قام مصرف الراجحي بالتعاقد مع العديد من المستشفيات ذات الخدمات المميزة للعمل علي تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين بجودة عالية و أسعار مخفضة ولان الراجحي يعد من اهم مصارف المملكة والمفضل لدى الكثير في المملكة ويقدم العديد من الخدمات المتاحة كتقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي وشروطه خلال 30 دقيقة وغيره الكثير، ولا يستند على مبدأ الربح، بل على أساس التكافل والذي يعني اشتراك عدد من الأشخاص في توزيع الأضرار الجديدة عن الأضرار المحتملة سويا، وذلك عن طريق تعويض يصرف من حصيلة اشتراك هؤلاء الأشخاص، (قسط التأمين) وذلك بدلًا من أن يتحمل كل فرد الضرر بمفرده، فيتم توزيع نسبة 40% للمشتركين، ونسبة 60% للمساهمين، وذلك طبقا لأحكام وأعراف الشريعة الإسلامية.

أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي

يسعى المتعاقدين مع تكافل الراجحي إلى معرفة قائمة المستشفيات التي يمكنهم التوجه إليها للعلاج وغيره ضمن بطاقات التأمين التي معهم ومنهم:

أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي الرياض

مستشفى دار الشفاء الأهلي. مجمع عيادات الطب العائلي. مجمع العيادات الطبية الاستشارية. مستشفى الهلال الأخضر. مجمع الخالدية الطبي. مجمع عقود الجمان لطب الأسنان. عيادات البيان الطبي. مجمع عيادات نهر الصحة الطبي. مجموعة هاو الطبية المروج. مجمع سينمار الطبي. مجمع الخليج الطبي. مستشفى الحمادي. عيادات بسمة اللؤلؤة الطبي.

أسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي جده

مستشفي سند تكافل الراجحي ( الألماسية والفضية والذهبية و البرونزية ). مستشفي الجافل تكافل الراجحي (الألماسية والفضية والذهبية والبرونزية ). مستشفي المواساة للخدمات الطبية. مستشفي الحمادي – السويدي. مستشفي أبو عريش العام . مستشفي فيكتوريا. مستوصف الخبر التعاوني.

أسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي المدينة المنورة

مستشفي الدار بقباء. مستشفي السعودي الألماني. مستشفي حامد سليمان الأحمدي. مستشفي المدينة. مركز العبير الطبي حي النصر. مستشفي الزهراء الخاص. مستوصف الأندلس لطب الأسنان . مستشفي المواساة مركز وقاية الطبي. مركز العقيق الطبي. مجمع الدكتور البكاري للتخصصات الطبية. مركز المغربي للانف و الأذن و الحنجرة مجمع عيادات صحة الطبي. مجمع الفجر الطبي. مجمع الدكتور عبد الرحمن العقالي. مجمع أطباء المدينة الطبي. مجمع عيادات واحة الشفاء.

مميزات تأمين تكافل الراجحي

تتوافق شركة تكافل الراجحي مع الشريعة الإسلامية في كافة الخدمات التي تقدمها لعملائها. تسعى شركة تكافل الراجحي على تقديم الراحة والرفاهية لعملائها. تقوم شركة تكافل الراجحي بتدريب عمالها على كيفية التعامل مع العملاء. تنال شركة الراجحي أيضاً دعم كبير من المستثمرين وبعض المؤسسات الهامة في المملكة. تعد أكبر المساهمين في بناء اقتصاد الدولة. تستطيع الشركة أن تتخطى العقبات التي يمكن أن تتعرض لها في أي وقت بكل سهولة ومرونة. تقوم الشركة بطرح العديد من الخدمات التأمينية بجودة عالية. تقوم على تطوير المجالات التأمينية وتنتشر بسرعة كبيرة داخل المملكة.

إلغاء تأمين تكافل الراجحي أون لاين

الدخول إلى موقع الراجحي الرسمي. ثمّ الانتقال إلى صفحة إلغاء التأمين. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. ثم إدخال اسم العميل ونوع الخدمة ورقم الهوية. ثمّ إدخال رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني والمدينة. دخال رقم وثيقة التأمين. والتأكد مراجعة البيانات للرد على الطلب

والجدير بالذكر أن بنك الراجحي يعمل على تطوير خدماته المقدمة للعملاء للاستفادة منها قد خصص للعملاء رقم موحد ويمكن من خلاله التواصل للحصول على عدد من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق الهاتف والرقم الموحد هو 920000084 غير يمكن تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة.