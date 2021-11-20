موعد مباراة الهلال وبوهانج نهائي دوري أبطال أسيا // فتح رابط موقع حجز تذاكر مباراة الهلال وبوهانج

موعد مباراة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال أسيا، طريقة حجز تذاكر مباراة نهائي دوري الأبطال الأسيوي 2021، أسعار التذاكر موقع حجز التذاكر الرسمي على شبكة الإنترنت، شروط حجز تذاكر المباراة النهائية على ملعب الملك فهد بالرياض، كل هذه الكلمات يتم البحث عنها الآن من قبل الجمهور السعودي المتطلع لحضور نهائي أكبر البطولات الأسيوية، على مستوى الأندية فالمباراة هي التي سيتم من خلال نتيجتها تسمية بطل القارة الصفراء، الذي سيمثلها في مونديال العالم للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة العام القادم، وفيما يلي موعد المباراة وألية حجز التذاكر ورابط الحجز.

موعد مباراة الهلال وبوهانج الكوري

16.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.00 : بتوقيت المحلي “تونس، الجزائر، المغرب”.

18.00 : جمهورية مصر العربية، ليبيا، دولة السودان.

19.00 : بتوقيت مكر المكرمة، سوريا، الأردن، قطر، فلسطين، البحرين.

20.00 : دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ما هي القنوات الناقلة مباراة الهلال وبوهانج

كما هو معلوم فأن قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، سوف تنقل تفاصيل مباراة الهلال وبوهانج فهي القنوات صاحبة حقوق نقل المباراة، بعد أن حصلت القنوات على حقوق نقل جميع بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم للثلاث سنوات القادمة، ولم يتحدد القناة ولا المعلق حتى الآن سنوافيكم بهم فور تحديد القناة والمعلق فوراً.

ألقاب الهلال السعودي مع البطولات الأسيوية

الهلال السعودي بطولة دوري أبطال أسيا 3 مرات أعوام “1991، 2000، 2019”.

حقق الهلال بطولة كأس الكؤوس الأسيوية مرتين أعوام ” 1997، 2002″.

بطولة السوبر الأسيوي مرتين في أعوام ” 1997، 2000″.

مباراة نهائي دوري أبطال أسيا

قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة اللقاء وفيما يلي أسماء الحكام.

حكم الساحة الحكم الدولي : “محمد عبد الله حسن محمد”. الحكم المساعد الأول : “محمد أحمد يوسف”. الحكم المساعد الثاني المساعد : ” حسن عبد الله المهري”. حكم تقنية الفيديو الفار ” عمار علي الجنيبي”.

بطاقة مباراة نهائي دوري أبطال أسيا