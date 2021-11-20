نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تعديل العنوان الوطني بابشر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تعديل العنوان الوطني بابشر 1443؛ يُعد العنوان الوطني من أهم الأشياء في المملكة العربية السعودية حيث لابد على الشركات والأفراد والمؤسسات التسجيل في العنوان الوطني حتى يسهل الوصول إليهم، وقد تم إنشائه من قبل مؤسسة البريد السعودي في المملكة للمقيمين والمواطنين وذلك ضمن ما تسعى له المملكة في التحول الإلكتروني في جميع التعاملات الحكومية، وفيما يلي نوضح لكم خطوات تعديل العنوان الوطني في ابشر وغيرها من المعلومات الهامة عن العنوان الوطني.

طريقة تعديل العنوان الوطني بابشر 1443

من الممكن تعديل العنوان الوطني في ابشر للأفراد والمؤسسات وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى النفاذ الوطني الموحد. الضغط على ابدأ الخدمة ثم اختيار تعديل العنوان الوطني. تدوين البيانات الخاصة بعنوان البيت. النقر على تم التحقق ثم التالي. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على إرسال. يمكن تسجيل الدخول إلى حساب ابشر والاطلاع على العنوان الجديد.

كيفية تسجيل العنوان الوطني للأفراد

يُعد العنوان الوطني من أهم الخدمات التي تم إطلاقها وذلك لأنه تعمل على سهولة الوصول إلى الأفراد والشركات وغيرها كما أنها تساعد على الاستفادة من خدمات البريد ويمكن التسجيل للأفراد عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع البريد السعودي. ثم الانتقال إلى الخدمة عن طريق النفاذ الوطني الموحد. كتابة بيانات الحساب الشخصي في أبشر. تدوين بيانات العنوان الوطني المطلوبة ثم الضغط على تسجيل. يتم الانتظار حتى تنشيط العنوان وذلك في خلال يوم واحد فقط. يتم الحصول على رقم المعاملة بعد التسجيل في العنوان الوطني.

خطوات تعديل العنوان الوطني عبر منصة سبل

من الممكن تحديث العنوان الوطني من خلال منصة سبل وذلك عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع سبل. القيام بتسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية في النفاذ الوطني الموحد. النقر على إدارة العناوين ثم النقر على عنوان وطني. القيام بالتعديلات المطلوبة ثم النقر على حفظ. هكذا يتم تحديث العنوان الوطني عبر منصة سبل.

وبهذا نكون وضحنا لكم طريقة تعديل العنوان الوطني بأبشر 1443، وكذلك طريقة تسجيل الأفراد في العنوان الوطني، كما قدمنا لكم خطوات تعديل العنوان الوطني عبر منصة سبل.